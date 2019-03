La francophonie en quatre chiffres clé

2 réalités derrière le mot francophonie

Le mot francophonie recouvre deux notions, la Francophonie avec un F majuscule est une institution : l'OIF (organisation internationale de la Francophonie), créée en 1970. Elle regroupe 88 Etats et gouvernements. Sa mission : promouvoir la langue française, encourager les échanges culturels et linguistiques, mais aussi la paix, la démocratie et les droits de l'homme.

Mais pour mener à bien cette importante mission, l’institution dispose d’un budget très limité : 85 millions d'euros en moyenne... c'est à peine 15 millions de plus que le budget annuel de la ville d’Auxerre et près de 5 fois moins que le budget du conseil départemental de l'Yonne !

© Radio France -

300 millions de locuteurs francophones dans le monde

La francophonie, désigne aussi et surtout l'ensemble des personnes et des pays parlant français. C'est 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, selon le dernier rapport de l’Observatoire de la langue française, en 2018. Un chiffre qui a plus que doublé en trente ans puisqu'on comptait 135 millions de locuteurs francophones en 1990.

Certes, c'est beaucoup moins que l'anglais ou le chinois, évidemment, deux langues qui dépassent allègrement le milliard de locuteurs dans le monde, mais c'est un chiffre qui devrait continuer à augmenter. Selon les évaluations des démographes, on estime qu'il y aura plus de 700 millions de francophones dans 50 ans, dont 85% en Afrique.

L'Afrique est aujourd'hui le premier continent francophone : 4 locuteurs quotidiens sur 10 y vivent. Avec trois poids lourds : le Congo (42 millions de locuteurs), l'Algérie (14 millions) et le Maroc (13 millions).

© Visactu -

2 rendez-vous à Auxerre

La maison des jumelages et de la francophonie de Bourgogne, située à Auxerre, organise cette année deux événements pour fêter la langue française. Il y a d’abord la fête de la francophonie, qui aura lieu le mercredi 20 mars au théâtre d'Auxerre. Les enfants du conservatoire, de la MJC, des écoles et des centres de loisirs seront sur scène pendant une heure et demie. Ils présenteront des danses, des chants et des sketchs... autour de la langue française et de la langue des signes.

Un autre événement sera organisé à Auxerre samedi 23 avril : la "grande dictée de la francophonie", à 11h à l'hôtel de ville, pour tester votre niveau de français dans la bonne humeur. Pour y participer, il faut s’inscrire au 03 86 57 75 97 et par mail à jumelages.auxerre@orange.fr