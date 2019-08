La fréquentation touristique des Français est en légère hausse en juillet en France mais pas dans le midi

Fontaine-de-Vaucluse, France

Alors que des destinations comme la Bretagne, la Normandie et la façade atlantique de la Vendée au Pays Basque ont enregistré une hausse de 3 à 6% des nuitées, ou encore notamment dans les Pyrénées et les Alpes., la Méditerranée elle subit une baisse de fréquentation dans presque tous ses territoires, avec la plus forte chute en Corse et dans le Var. Une conjoncture remarquée à Fontaine-de-Vaucluse où de l'avis général on avait jamais vu un mois de juillet aussi peu fréquenté à la source de la Sorgue par les vacanciers. Le site est pourtant l'un des plus visité du département en pleine saison estivale.

Du coup ce sont les aoûtiens qui remplissent les terrasses et animent à nouveau le village comme cette famille des Yvelines qui justement a déserté son traditionnel lieu de villégiature, le Var, pour louer une petite bastide aux environs. Richard, retraité qui a fait toute sa carrière ici dans la restauration reconnait néanmoins que : " il y a moins de monde qu'il y a vingt ans mais surtout les touristes ont moins de sous. Je me souviens , ça consommait alors , on pouvait voir six à sept tournées au moment des repas !". Un restaurateur situé juste en bord de la Sorgue confie : "on les voit faire tour des restos et comparer les prix ". Dans cette boutique de vêtement d'été et de chapeaux, la vendeuse Christelle explique : "Ils râlent sur les prix, demande d'où viennent les articles et puis marchandent. On arrive à s'arranger car mon patron me permet de baisser un peu les marges, de pas beaucoup, sur certains article mais bien sûr pas sur tout".

Selon l'organisme Protourisme pour ces vacances 2019 , le budget vacances des français est en hausse pour le première fois depuis huit ans . Une moyenne de 1502 euros pour douze jours de congés.