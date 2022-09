La fréquentation touristique en légère hausse dans l'agglo de Nîmes cet été

Plus d'un million 300.000 nuitées enregistrées en juillet/août dans l'agglo de Nîmes (hors ville de Nîmes), soit 5,6% de plus par rapport à 2019. Comme si la crise sanitaire n'avait pas existé. C'est le bilan présenté ce jeudi par Franck Proust, le président de Nîmes métropole. Même si la ville de Nîmes a conservé sa compétence tourisme, les deux collectivités se sont unies sous la bannière "Nîmes tourisme" pour proposer une offre plus claire, plus visible et complémentaire, de la Camargue aux Costières en passant par la Vaunage et la Gardonnenque. "Sur Nîmes, on a un tourisme patrimonial, culturel et événementiel avec de nombreuses manifestations tout au long de l'été détaille Xavier Labaune, le directeur de Nîmes Tourisme. Le territoire de Nîmes métropole permet lui, d'avoir des activités de loisirs et de plein air qui viennent compléter cette offre et ça contribue à l'allongement de la durée de tourisme sur le territoire." Une clientèle majoritairement française et européenne mais les Américains reviennent eux aussi et restent un peu plus longtemps.

Une fréquentation satisfaisante aussi à l'aéroport de Nîmes

Du côté de l'aéroport de Nîmes, on est également satisfait avec près de 50.000 passagers en transit cet été, notamment en provenance de Dublin et d'Edimbourg, les deux lignes lancées au printemps. "On a beaucoup travaillé avec nos partenaires pour créer des destinations qui puissent attirer des touristes explique Grégory Mérélo, le directeur. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a fait le bon choix en se positionnant sur Dublin et Edimbourg. Les clients typiquement, ce sont des familles qui sont venues passer des séjours relativement longs. Également une clientèle étudiante parce qu'il y a un dispositif Erasmus d'échanges très présent sur la ville et une collaboration avec l'Université qui nous a permis d'attirer des étudiants. Il fallait qu'on montre cet été qu'on était capable de réussir. Ce pari, on l'a réussi, aujourd'hui, tout est possible devant nous." L'objectif maintenant : proposer des destinations complémentaires à celles déjà proposées par Montpellier et Avignon, également au printemps et à l'automne. La réflexion est en cours.