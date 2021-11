La fresque pornographique toujours affichée dans la cantine de l'internat de Purpan

Plus d'une semaine après l'ordre de retrait de la fresque par la direction du CHU, la fresque jugée "sexiste" et "humiliante" est toujours affichée sur tout un mur de l'internat. La direction réinsiste auprès de l'association des internes, qui continue de faire la sourde oreille.

Des hommes et des femmes nus, dans des positions dégradantes ou en train d'avoir des rapports sexuels. Cette fresque géante couvre tout un pan de mur du réfectoire de l'internat, à Purpan. Il y a quinze jours, la direction du CHU s'en était indignée, demandant le retrait immédiat de la fresque, tout comme des associations et des syndicats.

Presque quinze jours plus tard, elle reste bien en place,d'après différentes sources qui le confirment à France Bleu Occitanie. "On va continuer à interpeller la direction du CHU de Toulouse puisqu'elle a quand même une responsabilité de protection envers son personnel", déclare Isabelle Prono, membre du syndicat SUD au CHU. D'abord "par la voie légale, en demandant la tenue d'un Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire" et ensuite le syndicat indique "faire une saisine auprès du défenseur des droits".

C'est fou qu'on puisse laisser ce genre de dégueulasserie orner les murs d'un hôpital public, je ne comprends pas - Isabelle Prono, membre du syndicat SUD à Purpan

La direction du CHU assure avoir de nouveau "fermement" indiqué à l'association des internes le retrait immédiat de la fresque, vendredi dernier. Une demande similaire remonte au 25 octobre dernier. Pour l'heure, toujours sans aucune réaction de la part du président de l'association des internes. Si elle n'est toujours pas retirée, la fresque "va être masquée", annonce ce mardi soir la direction de l'hôpital.

De longues discussions ont été menées avec les internes sur ce sujet, vendredi 29 octobre. "Les choses avancent, ils sont prêts à faire des efforts", assure le doyen du CHU, Didier Carrié.

Il y a quinze jours, les internes interrogés n'étaient pas offusqués par la fresque : "on retrouve ce genre de dessins dans beaucoup d'internats, c'est simplement la tradition", estimait par exemple Cassandre, interne en gynécologie. "Je peux comprendre que ça dérange mais ça fait partie de la culture carabine", c'est à dire des étudiants en médecine.