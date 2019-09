La friteuse prend feu en cuisine, l'école de Faucon évacuée

Plus de peur que de mal pour les élèves et les enseignants de l'école primaire de Faucon ce lundi. Une friteuse a pris feu en cuisine à la mi-journée. L'école a été évacuée dans le calme et par mesure de sécurité. La cuisine restera indisponible plusieurs jours.