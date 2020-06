La fronde contre l'implantation d'Amazon à Fournés s'amplifie

Un moratoire de deux années. C'est le premier des trois points de cette proposition de loi. "Une proposition décisive" précise Patrick Fertil, le porte-parole de l'association ADERE, association de défense de l'emploi et de respect de l'environnement... "un moratoire sur toutes les constructions et installations d'entrepôts soi-disant logistiques mais en réalité commerciaux, de vente en ligne, de e-commerce".

Faire payer la tascom

Le deuxième point du texte est de soumettre la construction de ces entrepôts à une autorisation de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial et non plus à la Commission Départementale, que les auteurs de la proposition de loi suppose trop proche des acteurs locaux. Enfin troisième et dernier point : assujettir ces entrepôts à la "tascom", taxe commerciale due par toute entreprise commerciale de plus de 400 mètres carrés.

Une proposition de loi également soutenue par les Commerçants de France qui représentent l'ensemble des commerces de détail indépendants. Ils ont d'ailleurs lancé une pétition contre l'implantation d'Amazon à Fournès. "Nous sommes favorables au e-commerce" insiste Francis Palombi, à la tête de ces commerçants, mais il dénonce le fait "qu'à l'inverse d'un Auchan ou d'un Carrefour, [ces entrepôts] ne sont pas soumis aux demandes d'autorisation".

Un entrepôt justifié par la création d'emplois

Il n'y a pas que des oppositions à cet projet d'implantation d'un entrepôt Amazon à Fournès. Et pour Louis Donnet, maire de Domazan et président de Pays d'Uzège - Pont du Gard, ce projet apporte 100 à 150 emplois. "C'est à ce titre-là qu'on voyait un intérêt à ce projet. Si une autre entreprise vient avec un autre projet nous regarderons avec intérêt" affirme-t-il. Et même s'il dit "comprendre certains arguments des opposants, c'est à l'État de légiférer s'il ne veut plus d'Amazon en France. Nous ne sommes pas légitimes pour mener cette action sur le territoire".