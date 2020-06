La fin de trois mois de contrôles entre l'Alsace et l'Allemagne. La frontière est rouverte dans les deux sens depuis la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin.

La frontière ouverte entre la France et l'Allemagne

Les voitures circulent à nouveau sans contrôle entre Strasbourg et Kehl.

Les voitures roulent à nouveau normalement sur le pont de l'Europe entre Strasbourg et Kehl. Depuis la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin, les frontières entre la France et l'Allemagne sont rouvertes. C'est donc la fin des contrôles. Même chose entre la France et la Suisse.

Jusqu'à présent, seuls les travailleurs frontaliers pouvaient circuler, ou bien les personnes devant passer la frontière pour des raisons familiales ou sanitaires. Désormais, les Alsaciens peuvent donc retourner faire leurs emplettes Outre-Rhin.

Les rancoeurs, c'est encore plus contagieux que le coronavirus !"

A Wissembourg, plusieurs élus d'Alsace du Nord se réunissent en cette matinée du 15 juin, pour fêter la réouverture de la frontière. La fermeture était un "anachronisme" selon le maire de Riedseltz, René Richert. "La frontière a toujours été un lieu de passage", souligne l'élu local, tout en reconnaissant que la fermeture de cette frontière avait eu des conséquences. "Il y a eu beaucoup de vaisselle cassée, beaucoup de rancœur, c'est pas évident de se lever à 3 heures du matin pour commencer sa journée de travail à 7 heures. On va œuvrer pour que ça laisse le moins de traces possibles. Les rancœurs, c'est encore plus contagieux que le coronavirus."