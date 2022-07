La fumée des incendies en Gironde remonte jusqu'à Paris

Sentie et vue en Dordogne, en Indre-et-Loire ou encore dans le Loiret, la fumée des incendies en Gironde remonte maintenant jusqu'à Paris en Île-de-France. Le ciel s'est couvert d'une légère brume mardi soir et une odeur de feu a envahi la capitale.

Les fumées des incendies en Gironde sont remontées jusqu'à Paris où le ciel, s'est couvert d'une légère brume hier soir. À plus de 600 kilomètres des feux de Landiras et de La Teste-de-Buch, l'odeur de brûlé a été sentie par beaucoup d'habitants d'Île-de-France.

De la fumée du Lot à l'Île-de-France

D'abord senti dans le Limousin et en Dordogne, à Tours sous un ciel "marronnasse" disent les témoins, ou encore à Orléans, Nantes, cette odeur de bois brûlé est effectivement remontée jusqu'à Paris où beaucoup, l'ont associée à des incendies en cours dans le XVIe arrondissement et dans les Yvelines. Mais d'après les pompiers (cité par France Bleu Paris) , il n'y pas de lien. Non, jusque dans la capitale, on sent les pins de Gironde brûlés.

Sur la carte de particules fines de Météociel, on voit clairement un couloir de fumée allant du Lot à l'île de France, en passant par le Tarn-et-Garonne, la Creuse et le Cher.

La carte des particules fines de Meteociel de mardi 19 juillet à 21 heures montre clairement le couloir de fumée partant de la Gironde à l'Île-de-France. © Radio France - meteociel.fr

Cela s'explique d'après nos prévisionnistes Météo France, par cette arrivée d'air frais sur la façade Atlantique : le vent de sud ouest a été réorienté et pousse la fumée au nord. C'est même un phénomène assez classique, on le voit d'ailleurs avec le sable du Sahara, parfois retrouvé jusqu'en haut des stations de ski dans les Alpes. Il y a deux ans également, la fumée des incendies de Californie aux États-Unis a carrément traversé l'Atlantique pour atteindre l'Europe.

Les autorités demandent à la population de ne pas encombrer les lignes des pompiers et d'appeler le 18 uniquement si vous voyez vraiment un départ de feu.

