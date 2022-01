La fusillade de la rue d’Isly à Alger en 1962 est "impardonnable pour la République", déclare Emmanuel Macron

La fusillade de la rue d'Isly à Alger en 1962 est "impardonnable pour la République", a déclaré Emmanuel Macron ce mercredi devant les représentants des rapatriés d'Algérie réunis à l'Elysée. Le 26 mars 1962, une semaine après la signature des Accords d'Evian et le cessez le feu, des soldats français ont tiré sur des "pieds-noirs" qui manifestaient faisant une cinquantaine de morts selon le bilan officiel et 200 blessés. "Ce jour-là les soldats français déployés à contre emploi, mal commandés ont tiré sur des Français (...) Ce jour-là ce fut un massacre", a ajouté le chef de l'Etat lors d'un discours.

Le chef de l'État annonce également que les archives seront rendues publiques.

Cette "reconnaissance" s'inscrit dans une série d'actes mémoriels, initiés depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron et intervient quelques semaines avant le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie.

Le massacre d'Oran également reconnu

Emmanuel Macron exhorte également de reconnaître "le massacre du 5 juillet 1962" à Oran. "Ce massacre", commis quelques heures avant la proclamation officielle de l'indépendance de l'Algérie "lui aussi doit être regardé en face et reconnu. La vérité doit être de mise et l'histoire transmise", a déclaré le chef de l'Etat. "Des centaines d'Européens essentiellement des Français furent massacrés comme le furent ensuite nombre d'autres et des dizaines de milliers de harkis".