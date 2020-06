La future antenne relais de Chèvremont ne sera finalement pas installée à 200 mètres des habitations

C'est une petite victoire pour les habitants de Chèvremont opposés au projet d'antenne relais. Après une manifestation au début du mois de juin, et la création d'une pétition qui a recueilli plus de 700 signatures, une avancée a été obtenue ce mercredi : l'antenne 4G ne sera pas installée à 200 mètres des habitations comme c'était prévu initialement.

Le maire de la commune Jean-Paul Moutarlier et le Président du département Florian Bouquet l'ont annoncé ce jeudi. Ils ont obtenu cette avancée grâce à une réunion à Paris avec la direction de l'entreprise privée TDF, qui porte le projet. D'après le maire de Chèvremont, TDF accepte aussi le principe de déplacer l'antenne dans un "endroit plus neutre sur le plan visuel."

La prudence reste de mise pour les habitants et le maire

Si tout va bien, elle s'implantera dans la forêt communale de Chèvremont, à plus d'un kilomètres des habitations les plus proches. Et comme cette zone est un peu surélevée, l'antenne pourrait finalement mesurer moins que les 42 mètres prévus au début.

Prudence cependant, ces avancées ne sont pas encore gravées dans le marbre, "un accord de principe a été trouvé", selon Florian Bouquet. C'est un soulagement pour les habitants de Chèvremont et notamment pour leur porte-parole Nathalie Jeannin : "On a fait un pas en avant, on a réussi a faire avorter le projet initial, maintenant on va rester sur nos gardes pour savoir le prochain emplacement.", explique-t-elle.

Prochaine étape importante : un expert va devoir vérifier que la forêt de Chèvremont convient réellement pour implanter une antenne relais. Pour rappel, cette antenne doit être installée dans le but d'alimenter en 4G les usagers de la ligne Belfort Mulhouse, quand leur train passera dans le secteur.