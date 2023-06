La future Halle des sports de Nîmes se dévoile

Les premiers murs de la Halle des sports de Nîmes sont déjà sortis de terre au Mas des Vignolles à Nîmes. Située près du stade des Antonins, cette Halle a été conçue par le cabinet montpellierain A+ Architecture, qui depuis deux ans, possède une antenne à Nîmes. Le bâtiment d'une surface de 8200 m2 abritera à l'automne 2024 les 18 associations actuellement logées dans le stade des Costières, voué la démolition. Pour leur permettre de pratiquer dans les meilleures conditions possibles, le bâtiment disposera de six salles. Une pour la gymnastique artistique avec 480 places en tribunes, une dédiée à la gymnastique rythmique, une salle omnisports équipée d'un mur d'escalade avec 210 places, une salle polyvalente pouvant accueillir 880 personnes pour les associations, une salle d'escrime de 14 pistes et une salle de sport de combat.

Un bâtiment bio-climatique

A l'extérieur du bâtiment, un long voile ondulé habillera la façade pour rappeler l'histoire du textile à Nîmes et le ruban utilisé en gymnastique rythmique et sportive. "Ce ruban va apporter de l'ombre et favoriser le confort thermique en été pour réaliser des économies d'énergie explique Gilles Gal, l'un des huit associés du cabinet A+ Architecture. La toile sera décorée d'un motif peint par l'artiste Alain Clément***,*** l'ancien directeur de l'école des Beaux-Arts de Nîmes. A l'intérieur, le bois sera omniprésent. "Il y a é également tout ce qu'on ne voit pas poursuit-il, notamment l'installation en géothermie sous le bâtiment et les panneaux photovoltaïques installés sur une partie de la toiture." C'est en septembre 2024 que les associations pourront investir cette nouvelle Halle dont le montant des travaux s'élève à 24 millions d'euros.

La première pierre de la Halle des sports a été posée ce jeudi matin © Radio France - Sylvie Duchesne

Le projet de la Halle des Sports