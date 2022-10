La future halle des sports du Montpellier Handball ne se fera pas à Bougnol mais à Grammont

Le projet de construction de la nouvelle halle des sports du Montpellier handball n'est pas remis en question c'est l'emplacement qui change. Ce n'est plus Bougnol mais Grammont.

Il y a quasiment un an, le 27 novembre 2021, Michaël Delafosse le maire et président de la Métropole de Montpellier annonçait que le nouveau palais des sports de 5000 à 6000 places aux normes européennes serait construit à Bougnol, à côté de l'actuel FDI stadium.

Ce nouvel équipement faisait partie d'un projet de réaménagement du quartier avec le zoo de Lunaret et le bois de Montmaur, desservi en 2025 par la 5eme ligne de tramway.

Ce projet a rapidement suscité des critiques de la part d'abord des clubs et associations qui utilisent les terrains de foot Jeannot Vega en contre bas et qui devaient disparaitre mais plus globalement des riverains qui ont multiplié ces derniers temps des tractages dans les boites à lettre " dénonçant un complexe disproportionné".

Est ce ce qui a amené le maire de Montpellier à revoir sa copie ? Le fait d'avoir un autre emplacement sous la main aussi peut être. Selon nos informations qui confirment celles de la gazette de Montpellier, la nouvelle halle des sports sera construite à Grammont, ou il y a déjà le Zenith, le siège et les terrains du MHSC , à côté du nouveau dépôt de Tam, la société de transports en commun de la Métropole.