La future piscine de Guéret sera "frugale", pas de grand centre aqualudique en vue

Privés de piscine depuis deux ans, les Guérétois ne sont pas prêts de pouvoir retrouver les lignes d'eau. Néanmoins, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le dossier du futur centre aquatique de l'agglomération du Grand Guéret. Un cabinet d'experts a débuté fin novembre une étude. Il s'agit entre autres de choisir l'emplacement de ce nouvel équipement : soit le site de la piscine actuelle, en centre-ville, soit un terrain à côté de l'étang de Courtille.

L'assistant à maîtrise d'ouvrage déterminera les avantages et les inconvénients des deux hypothèses. "On devrait y voir plus clair au milieu du premier semestre 2023", précise Eric Correia, le président de l'agglomération du Grand Guéret, au micro de France Bleu Creuse.

Toboggans et jacuzzi en option

Les experts étudieront notamment les sols et la profondeur, mais pas seulement. L'inflation pèse sur le projet. "Dans un contexte où le coût des énergies et le coût de construction des bâtiments explose, il faut se demander : quelle piscine frugale pourra-t-on construire demain ?", résume Eric Correia.

Quelle que soit l'option choisie, il ne faut pas s'attendre à un gigantesque centre aqualudique. Ce sera grosso modo la même piscine que l'ancienne. "On reconstruit ni plus ni moins la piscine actuelle, sans fioritures, entre guillemets", souligne le président de l'agglo. Plusieurs options sont quand même à l'étude : un espace nordique avec jacuzzis, ou encore des toboggans. "On verra, le groupe de travail étudiera ça. On a une enveloppe fixée autour de onze millions d'euros, nous souhaitons absolument nous y tenir", conclut Eric Correia.

Pour l'instant, il est impossible de donner une date d'ouverture de ce futur centre aquatique, étant donné que le début du chantier n'est pas encore programmé.

Un bassin de balnéothérapie en attendant

Petite consolation : l’établissement Mgen de Sainte Feyre va prêter à la ville de Guéret son bassin de balnéothérapie, une heure par jour les lundis, mardis et jeudis. Cela débutera en 2023 d'après la maire. L'annonce a été faite lundi lors du conseil municipal.

Ce bassin peut accueillir douze personnes : pas de quoi faire des longueurs donc, mais ça permet à des adultes de reprendre les cours d’aquagym par exemple.