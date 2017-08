La galère d'Hugo, 10 ans, pour se rendre en fauteuil roulant à la plage de Canet-en-Roussillon

Pendant la période estivale, certains automobilistes se garent sur des emplacements interdits à Canet-en-Roussillon. Sur les trottoirs, autour des ronds-points, sur les passages piéton... La circulation devient difficile, surtout pour les fauteuils roulants.

Chaque jour, c'est la même histoire. Hugo, 10 ans, veut aller à la plage en fin d'après-midi. Sauf qu'Hugo est handicapé, il se déplace en fauteuil roulant. Normalement, ça ne devrait pas poser problème. Mais en pleine période estivale, dans les Pyrénées-Orientales, des dizaines de milliers de touristes affluent vers la côte, et en particulier à Canet-en-Roussillon.

Conséquence : chacun veut se garer au plus près du sable, même si le lieu n'est pas prévu pour. Jennifer et Christophe, les parents d'Hugo, l'ont constaté pendant le long week-end du 15 août, non loin du camping du Mar Estang. "Les gens étaient garés tout le long de la rue qui mène à la plage, l'avenue Frédéric Mistral, et même sur les trottoirs du rond-point !" Le long d'une ligne jaune, signe d'interdiction de stationner, ou sous un panneau "risque fourrière", les vacanciers n'ont peur de rien.

"J'ai vu Hugo arriver avec son fauteuil et je me suis demandé comment il allait passer." - un riverain Copier

Dans ces cas-là, Hugo doit circuler sur la route. "Lorsque les voitures sont garées sur le trottoir, il n'y a pas assez de place entre les maisons et les voitures pour laisser passer un fauteuil roulant." Même problème lorsqu'une voiture est stationnée sur un soubassement, le petit dénivelé du trottoir qui permet de hisser un fauteuil ou une poussette. "Et pire encore, quand elles sont sur le rond-point, on doit longer l'intérieur du rond-point avec Hugo sur la route. Alors il faut courir et parfois avec des voitures qui attendent derrière nous !"

"Hugo a dû circuler sur le rond-point comme un véhicule" - Christophe, son père

Bob constate la même chose. Ce riverain craint même le pire. "Un jour, il y aura un gros problème. Quelqu'un va se faire renverser parce qu'il se retrouvera obligé de marcher sur la route à cause des voitures garées n'importe comment."

"Les gens, eux, ont des jambes. Qu'est-ce que c'est, 500 mètres de plus à pied ?" - Jennifer, la mère d'Hugo Copier

La mairie connaît le problème. Elle tente de le régler depuis plusieurs années. "Nous installons des obstacles pour empêcher les véhicules de se garer", explique Stéphane Loda, directeur du cabinet du maire. "Chaque année, 30.000 euros sont consacrés à l'installation de potelets en bois, en fer, ou des barrières ici et là. Nous ciblons des secteurs prioritaires, comme le centre-ville. Ensuite, nous élargissons le périmètre petit à petit."

Selon la mairie, 13 véhicules ont été verbalisés pendant le week-end du 15 août, dans les rues empruntées par Hugo et ses parents pour se rendre à la plage. "La répression apporte une réponse ponctuelle", ajoute Stéphane Loda. "Mais elle ne règle pas le problème."

Exemple de stationnements gênants dans la rue Georges Charpak. © Radio France - Suzanne Shojaei

C'est par la rue Georges Charpak et l'avenue Frédéric Mistral qu'Hugo et ses parents vont à la plage de Canet-en-Roussillon. - Capture d'écran