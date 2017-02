Les galères d'Internet à Chavanatte continuent en 2017

Alors que le préfet du Territoire de Belfort visitent des communes du Territoire de Belfort, il est régulièrement interpellé par les maires et les habitants quant à la question d'accès à Internet et au fonctionnement du réseau de téléphonie mobile. Exemple à Chavanatte où on se sent abandonnés.

Passer un coup de téléphone avec son portable, envoyer une photo à un ami ou document par mail à l'administration, des gestes devenus courants pour une majorité de Français. Mais pas tous. En 2017, des habitants du Nord Franche-Comté n'ont encore pas accès totalement à ces services. A Chavanatte par exemple dans le Territoire de Belfort, le préfet qui était en visite récemment a été interpellé sur la question. La petite commune de 150 habitants est bien équipée en Wifimax depuis quelques années, mais le système fournir par l'opérateur Ozone fonctionne très très mal. "Quand ça marche ça marche bien, mais ça coupe souvent et là c'est la galère", explique André Gaud, un artisan qui vient de prendre sa retraite et pour qui le problème numéro 1 ces dernières années était Internet.

Des investissement mais un système défaillant

Le syndicat mixte de l'Aire Urbaine a bien déboursé 18 millions d'euros il y a quelques années, dont 8 millions de subventions publiques, mais ici comme ailleurs, le système mis en place n'a pas les performances espérés. "Ça coupe jusqu'à trois fois par semaine, et là vous vous retrouvez sans aucune connexion. Parfois pendant 72h si ça coupe le vendredi soir", explique André Gaud. Cet ancien plâtrier s'est retrouvé avec des pénalités de 10% à payer sur des cotisations à l'administration qu'il n'avait alors pu faire dans les temps. "On doit tout faire en ligne, et quand vous êtes en retard c'est forcément vous le responsable." Á l'autre bout du village des agriculteurs qui reçoivent des commandes par Internet se sont déjà retrouvés dans l'impossibilité de consulter leurs mails et donc de communiquer avec leurs clients.

"Internet est indispensable pour communiquer avec l'administration" - André Gaud Partager le son sur : Copier

"Ça fait un mois que l'opérateur doit me rappeler"

Le problème touche les professionnels, mais aussi les particuliers. Dans son salon, Jérome Tacquard raconte les galères pour ses enfants. "Le grand est au lycée. Au collège encore il pouvait presque s'en passer, mais là c'est indispensable pour ses devoirs". Comme à d'autres habitants, l'opérateur Ozone lui a dit que son antenne était défaillante. "Mais ils devaient me rappeler pour régler ça sauf que ça fait presque un mois et que j'ai aucune nouvelle", se désole le père de famille. D'autres n'ont même pas accès à ce système Wifimax. Trop éloignés de l'antenne relais, ou bloqué par un arbre devant leur maison. "J'ai donc pris un abonnement par satellite, à 35€ par mois, mais ça ne marche qu'à peu près correctement, et quand il fait beau. Là en hiver, c'est impossible, il faut plusieurs minutes pour charger un mail !", raconte Michel.

Tests de couverture en téléphonie en cours

En attendant du mieux, les habitants tentent de s'organiser autrement. Mais pas question de tout faire par téléphone, le réseau téléphonie mobile ne fonctionne pas partout et tout le temps correctement. "Des tests sont en cours", explique Monique Dinet, la Maire de Chavanatte. Quand à Internet, la préfecture du Territoire de Belfort indique "que le très haut-débit pour tous est un objectif pour tout le département" sans donner de dates précises. Contacté l'opérateur Ozone qui fournit internet à Chavanatte actuellement n'a pas répondu à nos différentes sollicitations.