La galère d'un jeune Berrichon coincé en Angleterre pendant une semaine

Originaire de Châteauroux, Valentin est resté coincé huit jours en Angleterre, à cause de la recrudescence de l'épidémie de Covid sur l'île et de la fermeture des frontières. C'est à distance qu'il a célébré Noël avec sa famille.

Les retrouvailles étaient prévues lundi dernier, le 21 décembre. C'est finalement une semaine plus tard que Valentin a pu revoir son père sur le quai de la gare de Châteauroux. Le jeune homme, installé à Guildford, dans la périphérie de Londres, est resté coincé là-bas à cause de la recrudescence de l'épidémie de Covid outre Manche. Le jour où il avait initialement prévu de partir, la France avait provisoirement fermé ses frontières. Elle les a rouvertes le 23 décembre aux voyageurs présentant un test négatif au Covid. Mais ce n'est que le 26 que Valentin a pu en passer un. "Comme j'étais asymptomatique, je devais passer mon test dans un laboratoire privé. Je n'ai eu un créneau qu'à cette date-là", explique-t-il.

Noël en visioconférence

C'est donc à distance que la famille a passé le réveillon de Noël. Le grand-père, le père, le frère et la sœur de Valentin en Berry, Valentin chez lui, en Angleterre. Grâce à une webcam, ils ont pu discuter et trinquer ensemble. "Cinq heures de visio tout de même !" rapporte Thierry, le père. Il lui était difficile d'imaginer célébrer ce moment sans ses enfants. Il prévient d'ailleurs dans un sourire : "L'année prochaine, on s'y prendra autrement ! Il faudra qu'on se débrouille, en espérant que le Covid 19 ne sera plus de la partie". Dans l'immédiat, Valentin va passer une semaine en Berry, puis ce sera le retour en Angleterre. A son arrivée, il devra s'auto-confiner dix jours. C'est la règle désormais pour les voyageurs en provenance de France.