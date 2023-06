La galère des associations qui doivent quitter le château Desandrouin à Valenciennes

Le Grenier de la danse qui doit fêter ses 50 ans l'année prochaine est installé au château depuis plus de 30 ans. L'association avait un projet de déménagement mais pas dans l'immédiat, et la proposition de repli de la mairie d'intégrer le local d'une autre association de danse n'est "pas du tout adaptée" assure son président Christophe Lalou : "il faudrait qu'on divise tous les cours par deux, que ce soit eux ou nous".

Le Grenier cherche désespérément une autre salle prêtée par une collectivité, car elle ne peut pas débourser les plus de 10 000 euros demandés pour une location de salle, et le temps presse pour l'association qui se remet seulement du Covid "c'est vital, si on a pas de salle, on a pas d'inscriptions, donc l'association peut pas continuer". Il réclame donc une "solution pérenne", une nouvelle réunion est organisé jeudi 22 juin avec la mairie.

Un financement participatif pour le campus des musiques actuelles

Le campus des musiques actuelles qui comprend un centre de formation de musiciens, ingénieurs, chargés de production, et des cours pour 200 amateurs, a lui trouvé un local grâce à la ville d'Anzin, en attendant le grand pôle culturel en 2027.

Mais les travaux de rénovation dépassent les 100 000 euros, le CMA lance donc un financement participatif vital pour la survie de la structure qui malgré sa renommée reste "un projet associatif, une économie associative" rappelle Arnaud Adam, le directeur, "le timing est un petit peu court, notamment pour la recherche de financements (...) Ca passe ou ça casse, soit on arrive à aller au bout de ce projet, soit c'est fini".

Le CMA lance aussi un appel au mécénat d'entreprise et au bénévolat pour le chantier de rénovation. Un concert de soutien de Sanseverino est aussi organisé le 1° juillet pour récolter des fonds.

La mairie n'a pas répondu à nos sollicitations.