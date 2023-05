La galère des délais d'obtention de titres continue en Indre-et-Loire, malgré l'effort des mairies

N'espérez pas pouvoir partir en vacances cet été à l'étranger si vous n'avez pas de passeport à jour. La situation reste tendue pour l'obtention des passeports et cartes d'identité en Indre-et-Loire. Vendredi 21avril, Elisabeth Borne a d'ailleurs fait des annonces pour réduire les délais de rendez-vous , d'ici l'été prochain, de 66 jours en moyenne à 30. L'objectif à l'automne sera de 20 jours. Des délais divisés par trois difficilement atteignables pour les mairies qui proposent ce service en Indre-et-Loire. Elle croulent sous les demandes à quelques mois des vacances d'été avec des délais d'en moyenne quatre mois.

Des rendez-vous qui s'enchaînent

Et pourtant, à la mairie de Montlouis-sur-Loire, on ne chaume pas. "Je chronomètre les rendez-vous pour pouvoir assurer sur la journée", précise Myriam, une agente qui vient de temps à autre, épauler les deux agents affectés au service des cartes d'identité et passeport. "Quand la pré-demande est faite et que le dossier est ok, en huit minutes le rendez-vous est bouclé. Sinon, un rendez-vous c'est 20 minutes", assure la jeune femme. Huit minutes, c'est d'ailleurs le temps consacré à Yolane pour un changement de nom. "J'habite Tours, où il fallait que je patiente quatre mois. J'ai donc appelé à Montlouis, et suite à un désistement, j'ai eu mon rendez-vous en une semaine." Un chanceux qui a pu profiter des rendez-vous urgents mis en place par la mairie pour des cas de figure particuliers comme, ici, pour un changement de nom dans le cadre d'un achat de logement. Pour les cas non urgent "c'est trois, quatre mois d'attente", assure Mathieu Venel, directeur de la citoyenneté à la mairie.

"Aujourd'hui cela va mieux car on s'est adapté aux besoins, notamment aux pics estivaux. On a adapté nos horaires de mairie pour avoir plus de créneaux. On est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14 h à 17h30. On a aussi une journée en continu le mercredi pour permettre de faire des titres le midi, et également le jeudi soir, jusqu'à 18h30. On fait 30% de titres supplémentaires par rapport à l'année dernière", précise Mathieu Venel. Ce qui donne une vingtaine de titres effectués par jour, soit plus de 3.500 à l'année.

Sauf qu'avec les annonces d'Elisabeth Borne, il faudra faire plus et "on est sur des limites structurelles", précise le directeur de la citoyenneté. En effet, la mairie de Montlouis-sur-Loire possède une borne, à savoir un DR, un Dispositif de recueil qui permet l'enregistrement d'une demande de passeport et/ou de carte d'identité. "On utilise la machine à 95% de ce qu'elle peut être utilisée. Il y a toujours des marges de progression. On va faire des efforts comme le demande le gouvernement, notamment en dégageant de nouveaux créneaux de rendez-vous. Mais on a un plafond d'activité qui ne permet pas notamment d'avoir une deuxième machine."

"Je ne crois pas qu'un employé municipal coûte 10.000 euros"

Un effort d'activité qui a ces limites assure Pierre-Alain Roiron, le maire de Langeais et vice-président de l'association des maires d'Indre-et-Loire. "Il y a une mobilisation très forte de nos agents. Nous sommes ouverts tous les jours. A Langeais, nous avons une personne à temps complet qui est chargé de faire ces tâches. Réduire les délais est une très bonne chose", mais Elisabeth Borne "doit enfin donner les moyens financiers. Nous avons à peu près 10.000 euros donnés par l'Etat pour faire les cartes d'identité et les passeports, je ne crois pas qu'un employé municipal coûte 10.000 euros. Il en coûte deux à trois fois plus cher", précise le maire.

Huit nouvelles communes disposeront d'une borne d'ici juin

Afin d'assurer cet effort, la préfecture d'Indre-et-Loire précise que les dotations vont ainsi augmenter en 2023. Elles étaient de 420.000 en 2022. Il faut dire que le département connaît un vrai retard, il fait parti des 14 départements à dépasser les 100 jours d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous. On est même sur une moyenne de 120 jours, soit presque deux fois la moyenne nationale. Et il faut encore compter la réception des titres.

Pour corriger cela, en plus de l'effort financier, la préfecture tente en ce moment même de convaincre des communes de se doter, elles aussi d'une borne. Avec Langeais, Montlouis-sur-Loire, elles ne sont, à l'heure actuelle que 26 en Indre-et-Loire à en disposer. D'ici début juin, huit autres devraient détenir un DR précise la préfecture. Parmi elles, les villes d'Avoine, Manthelan, L'Île-Bouchard, Parcay-Meslay, Savonnières, Tauxigny ou encore Vouvray.

Une plateforme pour trouver des créneaux en Indre-et-Loire

La préfecture qui appelle les Tourangeaux à faire une pré-inscription pour réduire les délais. Elle travaille également sur la mise en place d'une plateforme, un peu comme Doctolib pour trouver des créneaux de rendez-vous dans les communes du département.