La galère des étudiants qui n'ont pas encore trouvé de logement à Poitiers

Plus qu'une semaine pour trouver un logement étudiant ! La rentrée universitaire c'est le 6 septembre, mais à Poitiers, certains étudiants n'ont toujours pas trouvé de studio : plus assez de logements disponibles et des prix qui augmentent. C'est la tendance observée depuis cinq ans sur le marché.

Alors que la rentrée est prévue ce jeudi 2 septembre dans les écoles, collèges et lycées, les étudiants eux reprendront les cours d'ici une semaine dans le Poitou : le 6 septembre pour la grande majorité. Pour ceux qui n'ont toujours pas de logement, il devient désormais urgent de trouver un toit. Mais ce n'est pas si simple car il y a visiblement moins de logements sur le marché cette année : moins de préavis de départs que d'habitude et donc moins de turn-over. D'où une certaine tension sur marché du logement étudiant à Poitiers.

"Je cherche depuis juillet"

Lucas Rougier a pu s'en rendre compte. Cet étudiant à la fac de sports de Poitiers cherche un 25 mètres-carré, meublé, à environ 400 euros, si possible sur le campus pour pouvoir se déplacer à vélo et éviter les frais de déplacements en voitures ou en bus. Il y est depuis début juillet et il n'a toujours rien trouvé. Il commence à désespérer.

"Pour l'instant j'ai cherché par mes propres moyens, en essayant de trouver de particulier à particulier, mais je vais être obligé de passer par des agences au risque d'amputer mon budget. Les frais d'agence, c'est souvent l'équivalent d'un mois de loyer".

Et même par agence, cela risque d'être compliqué. Victoire Desvignes est co-gérante d'ADP immobilier à Poitiers. Et pour elle, la plupart des biens sont partis dès la 2e quinzaine de juillet. Dès que les étudiants connaissent leur affectation, ils se ruent sur les meilleures prestations.

"A ce stade de l'été, il ne nous reste qu'un seul bien étudiant, et on a déjà trois visites dans l'après-midi. C'est un bien dont on sait qu'il va partir dans la journée, c'est sûr".

De moins en moins de petits logements

Au sein de cette agence pictave, on observe que depuis quatre à cinq, le marché a évolué. Moins de petits appartements, beaucoup de demandes, et des propriétaires qui ont augmenté le montant de leurs loyers. "Chez ADP, on travaille avec les propriétaires de manière à ce qu'ils se rapprochent au mieux des prix du marché à Poitiers." Pour elle, un studio étudiant devrait se louer entre 350 et 400 euros. Malheureusement, en s'y prenant trop tard, certains étudiants prennent le risque de se retrouver avec des appartements hors secteur recherché, des biens plus chers ou avec des prestations moindres.

Quelques solutions tout de même

Seules solutions pour ces étudiants en galère : attendre fin octobre que certains appartements se libèrent : ceux pour lesquels les préavis de départs ont été déposés tardivement dans l'été, opter pour la colocation dans des appartements plus grands ou alors, et c'est la dernière option : tenter ou retenter sa chance au CROUS. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires gère un parc de 3.000 logements , dont 300 à Chasseneuil du Poitou et 90 à Niort. En ce moment, le Crous enregistre un à deux désistements par jour, ce qui laisse une chance aux étudiants dépourvus de toit pour l'instant, à condition d'être boursier évidemment.