"C'est bien simple, moi je ne viens plus dans le centre-ville depuis des années". Michel, 60 ans, atteint d'un cancer des os et habitant de Saint-Barnabé (12e arrondissement) a renoncé. "J'ai un fauteuil de 120 kilos, une grue pour le sortir de ma voiture, si je ne trouve pas de place de parking au plus près, c'est l'enfer."

"Des obstacles partout." (Stéphanie, atteinte d'une maladie orpheline)

Comme Michel de nombreuses personnes à mobilité réduite estiment que rien n'est fait pour elles dans le centre-ville de Marseille. Fabienne doit pousser son père de 85 ans dans un fauteuil roulant : "Tous les jours on a des problèmes, les trottoirs sont trop hauts, les magasins n'ont pas de rampe d'accès, les restaurants non plus."

Stationnement, transports, toilettes

Stéphanie, 31 ans, est atteinte d'une maladie orpheline, elle se déplace en fauteuil électrique : "Il y a des obstacles partout en ville, les trottoirs ne sont pas assez larges, les conducteurs s'y garent, c'est un enfer".

Son auxiliaire de vie, Raouda, ajoute : "Le métro est inaccessible, les bus mal adaptés, tout à l'heure, on a raté notre station de tramway car on a eu du mal à en sortir."

Et Michel d'ajouter : "Le métro est inaccessible, il n'y a pas d'ascenseur, les places de parking manquent, et si on a envie de satisfaire un besoin naturel on fait comment ? Il n'y a pas de toilettes adaptées et on ne pas se mettre entre deux voitures en fauteuil roulant !"

Même avec une poussette ou un chariot

Nul besoin d'être une personne à mobilité réduite pour comprendre le problème, Myriam balade ses jumeaux en poussette : "Pour aller au Mucem, j'ai du passer sur la route en raison des travaux." Francine, elle, pousse son chariot de courses et peste : "Il y a des trous partout, même aux arrêts de bus, si on ne fait pas attention, on se casse une jambe !"