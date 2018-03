Depuis le 6 novembre dernier, les demandes de carte grise se font en ligne et non plus en préfecture. Mais depuis ce changement, certains automobilistes attendent depuis des mois leur nouveau certificat d'immatriculation.

Mont-de-Marsan, France

C'était censé nous changer la vie : passer par internet pour obtenir nos cartes grises. Depuis le 6 novembre 2017, plus la peine de vous rendre au guichet de la préfecture, il suffit de faire la démarche en ligne sur un site spécialisé. Le problème, c'est que le site en question est victime de bugs depuis son lancement.

Plusieurs mois d'attente

À cause de ces soucis techniques en série, beaucoup d'automobilistes attendent toujours leur carte grise. Et "beaucoup", le mot est faible. D'après le Conseil National des Professionnels de l'Automobile (CNPA), ce sont 300.000 cartes grises qui sont en souffrance. Certains conducteurs ont fait leur demande, il y a deux, trois voire quatre mois... et toujours rien.

Sans parler de l'inscription en elle-même sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : à la moindre faute de frappe, il y a un bug, on peut vous demander des codes que vous n'avez pas et à la moindre modification de statut ou d'adresse, là aussi, tout risque de planter.

Galère pour les particuliers et les professionnels

C'est un véritable parcours du combattant pour les usagers, mais aussi pour les professionnels comme les concessionnaires automobiles. Impossible pour eux, de livrer des voitures neuves, sans immatriculation.

"J'ai eu jusqu'à 10 voitures bloquées comme ça", explique Catherine, secrétaire commerciale dans l'une de ses concessions, près de Mont-de-Marsan. "En 20 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. J'ai l'habitude de faire des demandes de cartes grises, mais là ça peut prendre un mois et demi. Avant on avait un interlocuteur en face pour nous dire, il faut faire comme ça, comme ci. Aujourd'hui, on a un ordinateur et l'ordinateur, il ne parle pas", regrette-t-elle.

Un point d'aide à la préfecture des Landes

À la préfecture des Landes, on reconnaît les problèmes techniques, notamment pour les professionnels, mais il faut laisser du temps pour que la transition se fasse, explique Marie-Thérèse Neunreuther. La directrice des sécurités, rappelle que les immatriculations représentent 29 millions d'opération par an en France.

Elle invite tous les usagers qui rencontrent des problèmes pour faire leur demande en ligne à se rendre à la préfecture des Landes, où un point numérique est installé avec des conseillers pour les accueillir et les guider, si besoin.