La galerie Jules Barni de Mers les Bains va figurer au loto du patrimoine

Le jackpot pour la galerie commerciale Jules Barni de Mers-les-Bains ? Ce bâtiment historique, trait-d'union entre la place Roger Salengro et le littoral depuis le début du siècle, a été sélectionné dans le cadre du Loto du Patrimoine, organisé par la Mission Stéphane Berne . "C'est une grande fierté", souligne Monique Evrard, première adjointe au maire. Elle ajoute "Cela va nous aider très fortement au niveau financier."

Une aide plus que bienvenue

Si la galerie Jules Barni a toujours été un lieu "emblématique" de Mers-les-Bains, elle tombe aujourd'hui en ruines. "Il faut solidifier les fondations, il y a tout le bâtiment à redresser, les façades, il y a de très belles terrasses au-dessus qu'il faut refaire, énumère Monique Evrard. Et il faut refaire à l'identique, car c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre." Au total, la mairie estime le coût des travaux à 2.746.038 euros.

La galerie Jules Barni dans les années 1950. - Mairie de Mers-les-Bains

Une somme conséquente pour la commune, malgré les aides régionales et départementales. C'est pourquoi la Mission Berne va prendre en charge une partie des frais. Car la galerie Jules Barni cumulait plusieurs critères à son avantage. Au-delà de sa vetusté, le projet de rénovation a également intéressé le jury. "C'est un espace qui va conjuguer un espace commercial et en même temps des logements", explique Régis de Lauzanne, délégué départemental pour la Fondation du patrimoine de la Somme. Le bâtiment devrait également abriter des logements d'artistes.

Des tickets en vente dès le 4 septembre

En plus de la galerie mersoise, quatre autres sites ont été sélectionnés dans les Hauts-de-France : le four à chaux de la sucrerie de Francières dans l'Oise, la tour d'aiguillage ferroviaire dite "la Florentine", à Buire dans l'Aisne, l'hôtel de ville de Bergues dans le Nord et l'église Notre-Dame à Hesdin dans le Pas-de-Calais. La galerie Jules Barni a été sélectionnée malgré un autre candidat sérieux dans la Somme : l'église de Brie dans l'est du département. Monument qui n'a pas été choisi car la mission Berne reçoit déjà beaucoup de candidature d'églises.

Les tickets du Loto du Patrimoine sont mis en vente ce lundi 4 septembre. Le jeu est "décliné en trois versions" explique la Française des Jeux. Vendu 15 euros, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d'euros. Le montant du prélèvement sur les mises revenant normalement à l’Etat, soit 1,83 € par ticket acheté, sera reversé à la Fondation du patrimoine.