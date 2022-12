La galette des rois n'échappe pas à l'inflation, les boulangers nîmois s'adaptent

Jean-Luc Bouzanquet possède deux boulangeries à Nîmes dont une rue Séguier et ses galettes des rois trônent déjà dans ses vitrines. "On a la galette à la crème d'amandes ou encore la brioche aux fruits confits" précise ce maître artisan. Mais cette année, elles sont plus chères. "C'est une hausse de 20%. La galette moyenne est passée de 13.5 euros à 15 euros" précise t-il.

Le prix des matières premières explose

En cause, la hausse du prix de l'électricité et surtout des matières premières. "Le prix du kilo de beurre est passé de six euros à neuf euros" reconnaît Frédéric, patron de la boulangerie Alle, rue Fresque à Nîmes. Sans compter la hausse des produits de conditionnement. "Les cartons, les couronnes, et même les fèves ont augmenté, c'est un truc de fada" s'emporte-t-il. Conséquence, il va augmenter le prix de ses galettes d'environ 5 à 10%.

Les boulangers nîmois misent sur la qualité

Idem pour Pierre Roussel, propriétaire du Pétrin Nîmois près des Halles dont les premières galettes seront en vente à partir du 3 janvier. "On est obligé de répercuter la hausse du prix de l'électricité et des matières premières sur les clients, sinon on vend à perte et on ne peut pas payer nos charges" lâche-t-il. La solution aurait été de rogner sur la quantité de poudre d'amandes ou sur le nombre de fruits confits mais tous s'y refusent. "Quand les clients viennent acheter une galette des rois chez moi, il faut qu'il se régale, sinon, ce n'est pas la peine. La qualité avant tout" affirme Saïda Neffati de la boulangerie Amara à Nîmes.

La crainte, c'est que certains clients se rabattent sur des galettes vendues en grande surface. Mais Saïda Neffati a un message pour eux. "Je peux comprendre que certains, faute de pouvoir d'achat, achètent une galette des rois dans une grande surface. Mais il y a une sacrée différence. C'est un peu comme entre une 2CV et une Roll's Royce" conclut-elle.