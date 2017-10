La Garde nationale fête sa premiere année d'existence

La Garde nationale a été voulue par le président François Hollande après l'attentat de Nice en juillet 2016 et a été officiellement créée le 13 octobre 2016. L'idée, c'est d'augmenter le nombre de réservistes amenés à renforcer les forces de sécurité.

Aujourd'hui, la Garde nationale compte 70.000 hommes et femmes placés sous l’autorité des ministres des Armées et de l’Intérieur.

La Journée nationale du réserviste 2017 se poursuit jusqu'au 11 novembre

L'objectif c'est d'arriver à 85.000 réservistes en 2018. On en compte déjà 70.000 et 50 volontaires envoient chaque jour leur candidature. Ces réservistes servent dans l'armée qui en compte 35.000, mais aussi dans la gendarmerie nationale (où ils sont 30.000) et dans la police nationale (où la réserve civile est forte de 6.500 femmes et hommes).

Et plus de 7.300 de ces gardes nationaux sont engagés chaque jour : 2.500 pour la protection du territoire dans le cadre de l'opération Sentinelle, par exemple. C'est un réserviste qui a abattu l'assassin de deux jeunes femme à la gare Saint-Charles de Marseille, le 1er octobre.

D'autres renforcent le service de santé des armées ou servent dans la cyber-défense. Un autre tiers suit une formation ou un entraînement et le dernier tiers assure un renfort d'état-major, à tous les postes et tous les grades, jusqu'à celui de colonel.

C'est le thème du dossier du jour proposé par Jean-Pierre Burlet :

