La Garde républicaine équestre en renfort au lac du Salagou

400 000 visiteurs chaque année se pressent autour du lac du Salagou à 45 minutes au nord de Montpellier (Hérault). Autant de monde qui mérite un rappel permanent des bons gestes à adopter en milieu naturel. Cet été la Garde républicaine a rejoint le site pour y faire de la prévention... à cheval ! Un peloton de six cavaliers qui se relaient deux fois par jour 7/7 et mènent "une prévention ludique". Le maréchal Pierre-Antoine Dufour explique cette démarche : " À cheval, on peut parcourir une plus grande distance. On a une meilleure visibilité puisqu'on est à trois mètres de hauteur environ, on peut voir beaucoup plus loin, au-dessus des murs et des buissons par exemple".

La population est relativement contente de nous voir. Ils sont surpris de voir des gendarmes à cheval et ils viennent naturellement vers nous pour discuter.

Après la prévention vient la répression

Avec une majorité d'intervention placée sous le signe de la prévention, les gendarmes sévissent pour les cas les plus dangereux : "On porte une attention particulière aux feux sauvages. Il y a de gros souci de départs de feu aux alentours du lac. C'est dangereux, on est intransigeant" explique le maréchal. L'année dernière 32 feux de berges ont été repérés durant l'été. L'infraction est sanctionnée par une amende de 135 euros.

La garde républicaine reste sur site du 20 juillet au 31 août.