Épernay, France

Dernière ligne droite pour les vendanges en Champagne, très précoces cette année, et depuis lundi 3 septembre elles sont sous surveillance de la Garde républicaine. 12 chevaux et 12 cavaliers sont mobilisés depuis lundi, dans le pays d'Epernay, pour surveiller les vignes jusqu'à la fin des vendanges. Des vendanges qui sont déjà terminées dans certains secteurs, et qui touchent à leur fin dans le secteur d'Epernay, donc la mission a été réduite à une semaine.

Rencontre avec la Garde républicaine : "Rhum raisin est très gourmand, et il passe partout". Copier

Une patrouille dure en moyenne 3 heures dans les vignes. © Radio France - Sophie Constanzer

La Garde républicaine présente pendant les vendanges depuis 10 ans

La Garde républicaine arrive tard cette année, mais elle est toujours très attendue chaque année. "Très attendue ! Je vois dans le village, les habitants me demandent quand est-ce qu'ils reviennent, il y a des enfants qui viennent voir à l'écurie, et mes collègues maires me disent : tu nous envoies la Garde républicaine!", souligne Gérard Butin, maire de Chavot-Courcourt. 6 chevaux de la Garde sont hébergés dans l'écurie du maire de Chavot-Courcourt, depuis 10 ans maintenant. Et ce sont des renforts qui s'intègrent dans un dispositif global pour lutter contre la délinquance pendant les vendanges. La cheffe d'escadron Bossart commande la Compagnie de gendarmerie d'Epernay.