La gare, centrale dans la métamorphose de Rennes

Le 2 juillet, Rennes sera à 1h25 de Paris. En attendant, la gare de Rennes poursuit sa métamorphose à travers un énorme chantier qui ne sera totalement finalisé qu'en 2020. Le public peut découvrir l'envers du décor ce week-end.

Jusqu'à 150 ouvriers sur le chantier

Depuis un an et demie, la gare de Rennes vit un énorme chantier de transformation 7j/7, 24h/24. Cliquez ici pour voir où en est ce chantier, qui s'inscrit dans un plus vaste programme de transformation du quartier, en quartier d'affaire, baptisé EuroRennes et qui devrait être finalisé en 2020.

Le chantier ouvert au public

Les 13 et 14 mai, la gare de Rennes ouvre ses portes au public pour découvrir, derrière les bâches et palissades, l'envers du décor du vaste chantier et les futurs espaces de la nouvelle gare.

Les explications de Pascal Crosse, le directeur de projet gare SNCF.

La gare en activité pendant le chantier

Si la principale difficulté est de faire cohabiter cet immense chantier et une gare toujours activité, une autre complication va s'ajouter. À partir du lundi 15 mai et jusqu'à fin août, la station de métro Gare va être fermée. Les usagers du métro devront donc s'arrêter à Charles de Gaule ou Jacques Cartier.

À cette transformation de la gare et la sortie de terre d'EuroRennes viennent s'ajouter plusieurs autres grands chantiers, comme la construction de la ligne B du métro, la transformation du Couvent des Jacobins, ou encore la création d'un bassin nordique à Bréquigny. La Métropole de Rennes souhaite le faire savoir aux parisiens et lance une grande campagne de communication pour attirer les investisseurs.