Des travaux vont débuter le 10 septembre à la gare de Béziers. La Grande Halle Voyageurs recouvrant une partie des quais à l'extérieur sera rénovée. Un chantier de plus d'un an. Ce bâtiment style Eiffel fait partie du patrimoine ferroviaire. Quatre millions d'euros ont été débloqués par la SNCF.

Béziers, France

La halle Voyageurs de la gare de Béziers va bientôt être rénovée. La marquise qui protège le public à l'extérieur sur les quais 1 et 2 date de 1869. C’est un bâtiment type Eiffel. Aucune archive atteste pour autant que Gustave Eiffel en est l'inventeur, mais cette construction correspond à cette période-là. Cette marquise n’est pas inscrite au Patrimoine de France, mais c’est un patrimoine ferroviaire important précise Christophe Roussillon, le directeur de projets à la SNCF.

La structure fait partie du patrimoine ferroviaire explique Christophe Roussillon, le directeur en charge des travaux à la SNCF

Ce projet de quatre millions d'euros, intégralement financé par la SNCF, est mené en partenariat avec la ville de Béziers et les Architectes des Bâtiments de France. Depuis sa construction, des modifications ont déjà été réalisées, mais pas de cette ampleur. Il a été demandé à la SNCF de remettre la structure telle qu’elle existait à sa création.

Les travaux vont débuter dans les prochains jours

Ce chantier qui devrait durer quatorze mois consiste à rénover la structure métallique et la verrière mesurant 95 mètres de long. L'objectif est de rendre l’espace plus lumineux, et redonner à cet ouvrage son look d’antan. Le chantier débute le 10 septembre, par la pose d'une forêt d’échafaudages. La superficie reste intacte. Aucun agrandissement n’est envisagé. Des plaques de verre seront ajoutées sur la structure à 10 mètres de haut, pour que l’espace soit plus lumineux. C'est un investissement de quatre millions d’euros.

Un chantier d'envergure explique Christophe Roussillon, le directeur en charge des travaux à la SNCF

C’est un véritable chantier de haute voltige

La gare de Béziers reste ouverte pendant les travaux. L’espace de circulation des voyageurs sera légèrement impacté. Les travaux sont programmés la journée, sauf l’installation des échafaudages le 10 septembre. Il faut, en effet couper les lignes haute tension précise la SNCF. Des travaux de ce type ont déjà été réalisés dans les gares de Perpignan et Cerbères dans les Pyrénées-Orientales en 2010 et 2012.

Le trafic des trains sera maintenu explique Christophe Roussillon, le directeur en charge des travaux à la SNCF

La gare de Béziers est en service depuis 1857

La gare de Béziers a accueilli l'an passé plus de 1.387 millions de voyageurs (en hausse). 140 trains traversent quotidiennement la gare (dont 40 trains de fret).

Béziers est desservie par la majorité des trains parcourant l'arc languedocien, dont les TGV en provenance de Paris, ou d'autres villes de province Nancy, Lyon, Marseille et Bruxelles et à destination de Perpignan, Toulouse, ou Madrid, via Barcelone. Les trains Intercités relient aussi Bordeaux à Marseille, ainsi que Béziers à Clermont-Ferrand sans compter de nombreux TER d'Occitanie.