La gare de Limoges-Bénédictins fête son titre de "plus belle gare de France"

Musique, discours et petit fours dans la grand hall de la gare de Limoges. La gare des Bénédictins a officiellement reçu, ce mercredi, son titre de "plus belle gare de France". Elle avait été désignée par les internautes au mois d'octobre lors du concours annuel organisé par SNCF Gare et Connexions, société chargée de la gestion des gares en France.

Un fort attachement des Limougeauds à leur gare

A Limoges, le titre de "plus belle gare de France" décerné à la gare des Bénédictins suscite une certaine fierté, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Il faut dire qu'au fil des années, depuis sa construction en 1929 sous la conduite de l'architecte Roger Gonthier, la gare des Bénédictins est devenu un symbole incontournable de la ville, au même titre que la porcelaine. "J'ai toujours aimé Limoges pour la porcelaine, mais je l'aime beaucoup aussi pour sa gare !" souligne précisément Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gare et Connexions. Du haut de son campanile de 67 mètres, la gare de Limoges est un repère majestueux au coeur de Limoges et elle est une fierté architecturale et historique, renfermant tous les savoir-faire limousins, au sommet desquels les vitraux créés par le maître-verrier limougeaud Francis Chigot.

Pour les touristes, mais aussi pour les Limougeauds eux-mêmes, la gare des Bénédictins est un passage incontournable des circuits touristiques. Eric Boutinaud, guide-conférencier à l'office du tourisme de Limoges Métropole en témoigne : "les gens sont impressionnés par le grand hall, les verrières, et la beauté de l'ensemble du bâtiment. Même les scolaires, avec qui nous faisons beaucoup de visites, sont saisis par la grandeur de cette gare".

La plaque célébrant officiellement la gare de Limoges-Bénédictins comme "plus belle gare de France" © Radio France - Valérie Mosnier

Avant même ce titre de "plus belle gare de France", la gare de Limoges était d'ailleurs déjà recensée dans de nombreux classements des plus belles gares d'Europe et du monde. En 1998, le film "Ceux qui m'aiment prendront le train" de Patrice Chéreau a évidemment donné un rayonnement supplémentaire aux Bénédictins, de même que la publicité pour le parfum Chanel n°5 avec Audrey Tautou en 2009.

Deux millions de personnes chaque année

Un bijou architectural certes, mais la gare de Limoges-Bénédictins est avant tout...une gare, qui accueille donc des passagers et des trains. Près d'1,7 millions de passagers transitent chaque année par le hall et les quais de la gare, ce qui représente, en comptant les accompagnants ou les gens de passage, 2 millions de personnes qui passent dans la gare de Limoges chaque année.

A ce titre, la réouverture annoncée du Buffet de la Gare, fermé depuis plus de 5 ans faute de repreneur, est un événement important. Il ne concerne pas uniquement les voyageurs mais aussi les habitants de la ville. L'objectif de SNCF Gares et Connexions est de faire des gares des lieux d'attractivité intégrés dans leurs quartiers. Le futur restaurant "bistronomique", tenu par Xavier Fernandez qui occupe déjà la gare d'Agen, s'inscrit entièrement dans ce concept. Ouverture prévue début 2023.