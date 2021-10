La gare de Nîmes entièrement bouclée pour un exercice de sécurité civile

Environ 500 personnes sont mobilisées pour cet exercice de sécurité civile qui débutera mercredi 20 octobre à 21 heures pour prendre fin jeudi 21 octobre à 4 heures. Le périmètre sera entièrement bouclé, interdit d'y entrer ou d'en sortir. Les riverains ont été prévenus, tous ont dû recevoir un message dans leur boîte aux lettres. Ils sont consignés chez eux, sauf cas d'urgence évidemment. Rien de précis sur le scénario de cet exercice pour garder au maximum l'effet de surprise sur les personnels mobilisés : ils sont environ 500, un chiffre qui pourrait évoluer au cours de l'exercice selon la situation. 500 personnels mobilisés dont 86 "plastrons", comprendre 86 victimes.

Parmi les personnels mobilisés, les policiers en premier lieu car il s'agira d'une attaque terroriste. Le SAMU bien sûr, et peut-être aussi toute la chaîne hospitalière, les pompiers également, et les associations de sécurité civile. Et il ne faut oublier la justice, le parquet, mobilisé pour les premiers actes d'enquête. L'objectif de cet exercice de grande ampleur est, selon le communiqué de la préfecture du Gard, "de tester l'efficacité du dispositif opérationnel et d'intervention des forces de l'ordre ; le plan ORSEC NOVI, organisation de la réponse de sécurité civile en cas de nombreuses victimes ; le plan TDM, tuerie de masse ; l'action du parquet ; et enfin les protocoles d'intervention ainsi que la prise en charge des victimes par l'ensemble des services de secours."