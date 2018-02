Nice, France

Ils parlent de "dérive sécuritaire" concernant le maire de Nice, Christian Estrosi. La gauche azuréenne compte saisir le Défenseur des droits contre l'application Reporty, cette application qui permet aux témoins d’incivilités de filmer l’incident en temps réel et d’avertir les autorités.

La gauche azuréenne est unie dans ce dossier. Elle souhaite interdire l'utilisation de l'application Reporty, lancée par Christian Estrosi, le maire de Nice, début janvier. C''est en phase de test pendant 3 mois. Autour de Patrick Allemand, membre du parti socialiste et du conseil municipal de Nice, une coalition s'est formée, elle comprend 13 partis et associations. Pour Patrick Allemand : "tout le monde se rassemble pour dire non à Reporty. Nous entreprenons beaucoup d'actions, d'abord auprès de la cnil, (chargée de protéger les données personnelles) et auprès du défenseur des droits".

Reporty permet de dénoncer les délits et les incivilités sur la voie publique par vidéo au centre de surveillance. Pour le moment, environ deux milles agents municipaux et certains "voisins vigilants" utilisent l'application.