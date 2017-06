La Gay Pride réunit plus de 5000 personnes à Nantes

Les rues de Nantes colorées des couleurs de l'arc-en-ciel ce samedi après-midi. La Gay Pride, la marche des fiertés LGBT, a réunit plus de 5.000 personnes selon la police.

Il y avait de l'ambiance cet après-midi dans les rues de Nantes. Pour la Gay Pride 2017, la marche des fiertés des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans, plus de 5.000 personnes ont défilé, en musique, dans les rues de la ville. Ils se sont d'abord donné rendez-vous place de Bretagne, puis les chars sont descendus Cours des 50-Otages pour rejoindre ensuite la place Graslin. Une minute de silence a également été observée pour soutenir les homosexuels tchétchènes, le pays étant accusé d'actes de torture, et en souvenir de l'attentat d'Orlando aux Etats-Unis, le 12 juin 2016.

Les chars ont défilé en musique dans les rues de Nantes © Radio France - Pascal Roche

Les manifestants sont venus avec leurs drapeaux arc-en-ciel et des pancartes. © Radio France - Maureen Suignard

"Je suis tout simplement bien comme je suis"

Les manifestants sont assez jeunes, l'ambiance est festive et beaucoup sont venus un drapeaux arc-en-ciel sur les épaules ou bien colorié sur leurs joues.

Parmi la foule, Sarah, elle vient tous les ans " pour montrer qu'on est fiers d'être gay" dit-elle. Elle souhaite aussi poursuivre "le combat". "La France a encore du retard sur certains points par rapport à la Belgique ou à l’Espagne. On a eu le mariage mais pour l'adoption des enfants, pour exister en tant que transsexuel c'est encore difficile", poursuit la jeune femme.

Défiler pour montrer qu'on ne se laisse pas faire face aux actes homophobes"- Florian, étudiant nantais.

Pour Florian, qui a annoncé son homosexualité à son entourage cette année c'est une première. Cet étudiant en économie à Nantes a souhaité venir "pour montrer son soutien, contre les actes homophobes qui ont lieux à l'étranger mais aussi en France. Tous les jours nous entendons des faits divers homophobes. C'est important de défiler pour montrer qu'on ne se laisse pas faire."

Puis il y a Chloé, 29 ans, là pour dire "simplement pour dire que je suis bien comme je suis. J'aimerais que ce soit la fête pour nous tous les jours, comme pour les hétéros".