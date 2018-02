Trois retraités landais ont été victimes d'une arnaque à la carte bancaire dans le sud des Landes mi-janvier. Un homme a réussi à leur voler leurs cartes bancaires et a leur subtiliser entre 400 et 800€. La Gendarmerie des Landes appelle à la vigilance sur sa page Facebook.

Mont-de-Marsan, France

La Gendarmerie des Landes alertent sur sa page Facebook sur une recrudescence de vols de carte bancaire aux distributeurs automatiques de billets dans le sud du département.

Mi-janvier, dans le sud des Landes, un homme est parvenu à voler la carte bancaire de trois retraités à un distributeur à billets. Il leur a dérobés entre 400€ et 800€ à chaque fois. Ses victimes sont toujours des personnes âgées ou vulnérables.

La Gendarmerie des Landes vous demandent donc d'être vigilants : ne suivez jamais les instructions d'un inconnu quand vous retirez de l'argent à un distributeur à billets.

Le mode opératoire de l'arnaque

Le malfaiteur attend qu'une personne âgée vienne retirer de l'argent au distributeur. Il l'accoste et invente une histoire, pour l'inciter à réintroduire sa carte bancaire dans la machine et à recomposer son code.

Souvent, la victime s'exécute mais la carte bancaire ne ressort plus, elle reste bloquée dans le distributeur à billets que l'escroc a piégé. Il existe plusieurs techniques pour cela parfois un simple bout de scotch suffit.

L'escroc explique alors à la personne âgée que sa carte bancaire été avalée par la machine, qu'elle devra revenir quand la banque sera ouverte pour la récupérer. C'est d'ailleurs pour cela que le malfaiteur agit uniquement le soir ou le week-end, quand les banques sont fermées.

Quand sa victime s'en va, le malfaiteur n'a plus qu'à récupérer la carte et à s'en servir. Trois personnes âgées se sont faites escroquées de cette manière mi-janvier dans le sud des Landes. A chaque fois, le voleur a retiré entre 400 et 800€ sur leurs comptes.

Si votre carte bancaire est avalée, n’attendez pas : alertez immédiatement votre banque par téléphone ou composez le 0 892 705 705. Attention, ce numéro est un service bancaire payant.