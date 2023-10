La gendarmerie d'Einville-au-Jard ouverte au 1er semestre 2024, selon la préfète de Meurthe-et-Moselle

C'est la seule candidature retenue dans le département de Meurthe-et-Moselle. La commune d'Einville-au-Jard fait partie des 239 villes et villages retenus ce lundi par Emmanuel Macron pour accueillir une nouvelle brigade de gendarmerie. Si le président de la République a évoqué des ouvertures d'ici 2027, la préfète de Meurthe-et-Moselle, Françoise Souliman, est venu donner le détail ce mardi sur France Bleu Lorraine .

Les locaux seront prêts

"On pourra avoir une brigade de proximité avec 10 agents", explique-t-elle. "Nous aurons les bâtiments de l'ancienne trésorerie qui seront prêts", ajoute Françoise Souliman, rappelant que l'importance sera de lutter contre le trafic et les points de deals, avec déjà 19 opérations menées depuis son arrivée en août.

Concernant les communes de Flavigny-sur-Moselle et Domèvre-en-Haye, non retenues, la préfète s'explique. "Les critères ont été la délinquance, la proximité. Flavigny est plus proche de Nancy et bénéficie des renforts de la gendarmerie départementale." Avant d'ajouter : "Je tiens quand même à saluer ces communes qui ont proposé un projet qui, certes, pour l'instant, ne voit pas le jour, mais continuerons à bénéficier des mêmes services".

Françoise Souliman ajoute également les renforts de police pour le Pays Haut : dix agents en septembre et sept supplémentaires attendus à Mont-Saint-Martin, commune touchée par les émeutes, en novembre.