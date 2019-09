La gendarmerie de Bléré a la particularité d'être la seule en Touraine à avoir un groupe d'investigation cynophile

La gendarmerie de Bléré est l'une des trois de la région Centre-Val-de-Loire à disposer d'un groupe d'investigation cynophile, cinq chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants, armes, billets de banque, pour d'autres la recherche d'explosifs et aussi la détection de produits incendiaires.

Pascal Beauciel et sa chienne Ibiza du GIC (groupe d'investigation cynophile) à la brigade de gendarmerie de Bléré

Indre-et-Loire, France

La commune de Saint-Roch fait la fête aux chiens ce dimanche avec la première édition de "nos chiens ont du talent". Vous l'avez compris il s'agit de mettre à l'honneur nos amis à quatre pattes qui sont bien utiles pour l'homme entre les chiens guide d'aveugle, ceux qui détectent les tumeurs cancérigènes ou ceux spécialisés dans la recherche de stupéfiants ou d'explosifs comme à la brigade de gendarmerie de Bléré qui possède l'un des trois groupes d'investigation cynophile de la région Centre-Val-de-Loire. Ils s'appellent Ioda, Yéna ou encore India, des malinois qui ont chacun leur savoir-faire. Yéna par exemple a une technicité assez rare en France, elle intervient après des incendies supposés criminels.

Elle peut vous relever et sentir une trace de carburant de l'ordre d'une micro goutte, une larme d'essence elle est capable de la relever sur un hectare de terrain, c'est une plus-value pour les enquêteurs - Pascal Beauciel gendarme maître chien à la brigade de Bléré

Qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur ?

Le truc de Ibiza, la chienne de six de Pascal Beauciel, c'est les "stups", les armes et les billets de banque comme lors d'une perquisition il y a quelques jours dans un appartement d'Indre-et-Loire.

Dans la pièce on trouve une petite quantité de cannabis, en approfondissant un peu la recherche la chienne fait un marquage franc derrière une cloison en placoplatre et en fait en démontant la cloison on retrouve une grosse somme d'argent qui était cachée, l'être humain ne l'aurait pas trouvé tout seul - Pascal Beauciel

Pour les deux équipes "stups" en moyenne les chiens font une vingtaine de missions par mois et cela oscille chaque année entre 300 et 400 missions, il n'y a pas que des missions judiciaires, les équipes cynophiles interviennent aussi sur des opérations anti-délinquance, les contrôles routiers et également en renfort sur des captures de chiens dangereux.