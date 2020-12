La gendarmerie de Charente-Maritime rappelle (avec humour) l'importance de l'usage du clignotant sur la route

Le non usage du clignotant entraîne le retrait de 3 points du permis de conduire

C'est une règle essentiel du code de la route, l'usage du clignotant permet d'éviter de nombreux accidents. Et pourtant, après quelques années de conduite, de nombreux automobilistes oublient quand et comment il faut l'actionner. Alors la gendarmerie de Charente-Maritime a publié sur son compte Facebook un message sur le ton de l'humour pour le leur rappeler.

Le commandant chef d'escadron de la gendarmerie de Charente-Maritime, José Barbin rappelle que l'usage du clignotant fait partie du savoir vivre et du partage de la route entre usagers. Son oubli peut-être particulièrement dangereux, notamment pour les usagers les plus vulnérables comme les vélos : "Dans le département les accidents liés aux priorités représentent 10% des accidents mortels et 15% des accidents corporels".

Ne pas faire usage de son clignotant ou pas correctement a aussi une influence sur la circulation : "Lorsque vous êtes en ville, que vous mettez votre clignotant pour avertir les autres usagers de ce que vous allez faire en quelque sorte vous désengorgez la circulation. A partir du moment où vous ne le mettez pas, il se crée une certaine confusion, chacun ne sait pas ce que va faire l'autre et vous générez sans vous en rendre compte des bouchons".

Le non usage du clignotant peut être puni par une amende de 35 euros pour un simple changement de direction, s'il n'est pas utilisé au moment d'un dépassement ce sera 135 euros. Dans les deux cas c'est 3 points en moins sur le permis de conduire.