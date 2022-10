La gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne va s'agrandir pour accueillir dix logements supplémentaires

Au programme du conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne ce mardi 25 octobre : le projet d'agrandissement de la gendarmerie qui prévoit dix logements de plus.

La professionnalisation des gendarmes

"Il s'agit de répondre aux besoins des gendarmes, explique Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne. Ils évoquent la professionnalisation notamment des services du PSIG, les pelotons d'intervention de la gendarmerie, et qui font que des gendarmes qui jusqu'à maintenant étaient des gendarmes adjoints vont être des sous-officiers, c'est-à-dire que l'on va passer de gendarmes qui peuvent effectivement faire un passage en gendarmerie à des gendarmes qui vont être des professionnels, des gradés et donc ce qui change la qualité de leur logement."

Les travaux ne devraient voir le jour que d'ici un an et demi et devraient être pris en charge par Podeliha, l'entreprise privée propriétaire des murs dans le cadre d'un partenariat public-privé avec la collectivité, ajoute l'édile castrogontérien. "Pour l'instant, le loyer doit couvrir les besoins de la gendarmerie. On verra en fonction du coût de construction. On ne sait pas aujourd'hui à quel prix sortira la construction et à voir si il y aura nécessité ou pas de faire un complément pour garantir l'équilibre du financement. Mais pour l'instant, on en est aux prémices, à a caractérisation des besoins. Ensuite, on passera effectivement à l'estimation, une fois que le dossier sera un peu plus affiné."