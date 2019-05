La gendarmerie de Chinon adapte les horaires d'ouverture au public dans ses brigades

Chinon, France

Depuis le début du mois de mai, la compagnie de gendarmerie de Chinon a changé certains horaires d'ouverture de ses sept brigades afin d'être un peu plus sur le terrain et ainsi mieux répondre aux besoins des 87.400 habitants de sa zone de couverture. Pour se faire, elle a recensé sur une période de trois mois, en 2018, le nombre d'appels téléphoniques reçus et celui des personnes qui ont poussé la porte des sept brigades. Du coup, résultat, il y a des jours ou certaines brigades ne sont ouvertes que sur des demi-journées comme à Richelieu, L'Ile Bouchard, Langeais ou encore Sainte-Maure-de-Touraine, des brigades moins sollicitées à priori par les habitants. Ce nouveau dispositif va permettre d'optimiser le travail des gendarmes qui seront ainsi d'avantage sur le terrain comme par exemple à Sainte-Maure explique le commandant Eugènie Ferrero qui dirige la compagnie de Chinon : "La brigade de Sainte-Maure elle est ouverte le lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi, samedi et dimanche après-midi. On a travaillé sur des demi-journées. Le but c'était de retrouver du temps pour les gendarmes afin qu'ils puissent aller plus au contact de la population sur le terrain" - Eugènie Ferrero -

Les nouveaux horaires d'ouverture des sept brigades de gendarmerie du Chinonais

Les nouveaux horaires des gendarmeries du secteur de Chinon - ©gendarmerie de Chinon

Comme ces brigades de gendarmerie fonctionnent en binôme, quand l'une est fermée, celle qui est la plus proche prend alors le relais. Ce redécoupage des horaires d'ouverture est en fait une déclinaison locale de la directive nationale sur la police de sécurité du quotidien. Les sept brigades du Chinonais, c'est 74 gendarmes sur un bassin de population qui comprend un peu plus de 87.000 habitants.