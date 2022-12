La gendarmerie de l'Eure déploie un dispositif exceptionnel pour le Nouvel An

La nuit du Nouvel An représente pour certains la soirée la plus festive de l'année, celle lors de laquelle les heures et les verres s'enchaînent au rythme des "Lacs du Connemara" et des "Démons de minuit". Mais pour eux, c'est une toute autre ambiance : de nombreux gendarmes sont mobilisés pour cette soirée, la plus importante de l'année pour eux en termes d'activité, avec la nuit du 14-Juillet.

ⓘ Publicité

Dans l'Eure, les militaires ont sous leur surveillance 96% du territoire, soit 480.000 habitants - le reste du département étant sous l'administration de la police. Pour la Saint-Sylvestre, un dispositif exceptionnel est déployé depuis le groupement de gendarmerie départementale à Évreux.

Plus de 300 appels en une soirée

Le 31 décembre, "cela peut être facilement le double d'activité et d'interventions par rapport à une nuit normale", indique le colonel Gros, commandant le groupement de gendarmerie de l'Eure. L'an dernier par exemple, les gendarmes du département ont reçu plus de 300 appels et procédé à 51 interventions entre 19 heures le 31 décembre et 7 heures le 1er janvier, contre 150 appels et une trentaine d'interventions en moyenne en une nuit le reste de l'année.

Pour faire face, le colonel augmente ses effectifs sur le terrain de 30% par rapport à d'habitude. Au total, 287 gendarmes seront mobilisés, sans compter les réservistes et les militaires d'astreinte.

Tout un département sous étroite surveillance

Tous les appels d'urgence sont réceptionnés au Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), à Évreux. Trois gendarmes sont mobilisés le soir pour répondre au téléphone. Autour d'eux, des dizaines d'écrans d'ordinateurs et trois écrans géants permettent de garder un œil sur tout le territoire. "Le premier écran permet de voir en temps réel l'endroit où se trouvent les patrouilles dans le département", explique le major Prévoteau, en montrant du doigt la dizaine de fourgons et voitures bleus répartis sur tout le territoire.

"Nous avons un deuxième tableau qui nous permet de connaître les téléphones des personnels d'astreinte et un troisième qui permet d'avoir toutes les permanences : maître-chien, négociateur, préfecture, cellule de crise et officiers de permanence pour pouvoir réagir rapidement quand il y a un évènement particulier à gérer", poursuit le gendarme. Quand une intervention est nécessaire, ces opérateurs passent ainsi la main en quelques minute à leurs collègues sur le terrain. L'objectif est de pour intervenir en moins de 15 minutes partout sur le territoire.

L'alcool, premier responsable d'incidents

Le soir du Nouvel An, le premier enjeu pour la gendarmerie est "d'assurer la sécurité routière à l'aller et au retour", rappelle le colonel Gros. Dans l'Eure, leur autorité s'étend sur 14.000 kilomètres de routes et notamment d'autoroutes, avec l'A13 et l'A28, très fréquentées. "La première problématique est de s'assurer que les gens qui prennent le volant sont en état de le faire. C'est malheureusement un moment où on peut avoir des accidents et des drames. C'est important d'être très raisonnable sur ce sujet : si on fait la fête, on ne conduit pas", insiste le gendarme.

Le deuxième grand volet de la soirée pour les gendarmes est le maintien de l'ordre public. "Traditionnellement, il peut y avoir des personnes qui veulent faire la fête de façon inadaptée, brûler des voitures, des poubelles, s'en prendre aux forces de l'ordre", indique le colonel. Mais "au-delà des problèmes d'ordre public et de circulation routière, on a aussi, souvent, des soirées entre amis ou entre convives qui dégénèrent, souvent sous fond d'alcool, des conflits familiaux, qui nécessitent un nombre plus important d'interventions". Les gendarmes le rappellent donc une nouvelle fois : attention à ne pas abuser de l'alcool.