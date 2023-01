La gendarmerie de l'Isère candidate à la création de nouvelles brigades

Rien ne dit que l'Isère obtiendra gain de cause mais la candidature est bien là. A l'occasion de ses récents vœux aux forces de l'ordre, le préfet Laurent Prevost a annoncé le dépôt "prochain" des candidatures iséroises à l'accueil de nouvelles brigades de gendarmerie, qui viendraient mécaniquement faire progresser les effectifs.

Des brigades fixes ou "mobiles" et thématiques

"Le gouvernement, explique le préfet de l'Isère, a annoncé la volonté de créer 200 brigades de gendarmeries supplémentaires en France [...] et donc nous travaillons avec les élus à une proposition en Isère que je ferai au ministre de l'Intérieur probablement au début du mois de février". En dehors de brigades territoriales fixes "classiques", la réflexion a notamment été portée sur des "brigades dites mobiles, c'est à dire des unités qui sont implantées, avec des gendarmes logés dans un lieu, mais qui ensuite ont vocation à se déployer sur un territoire [...] d'être en mobilité. On peut maintenant travailler avec tous les outils numériques de manière très efficace. Par exemple dans les transports en commun sur le nord du département, en complément de ce qui va être fait sur Grenoble, et sur la thématique de l'environnement où il y a de nombreux contentieux qui naissent autour de l'utilisation des espaces, des pollutions etc..."

Une dizaine de projets en tout

Une volonté de la préfecture de l'Isère dont se félicite le général Yves Tréhin. **"**Ce sont des projets réels, concrets, explique le commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère, avec lesquels nous allons gagner en effectif [...] C'est fait en concertation avec les maires et j'ai été très heureux de remarquer que de nombreux maires ont fait des propositions très concrètes pour accueillir une brigade en fournissant les locaux, les logements et parfois même les arguments opérationnels pour implanter la brigade sur leur territoire". Selon le général Yves Tréhin il y a "quasiment une dizaine de projets", qui n'aboutiront peut-être pas tous mais "nous avons une bonne demi douzaine de projets qui sont très sérieux et auxquels nous tenons considérablement et qui, de manière directe ou indirecte, par effet domino, vont profiter à l'ensemble de l'Isère et de ses habitants".

La loi de "d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur", qui contient effectivement le principe de création de 200 brigades - en précisant que près de 500 ont été supprimées ces dernières années - a été promulguée le 24 janvier dernier. Il ne restera plus ensuite qu'à connaitre les choix du gouvernement parmi les (sans doute) nombreuses candidatures en France.

Le groupement de gendarmerie de l'Isère en chiffres

Aujourd'hui la gendarmerie de l'Isère, sans parler des escadrons de gendarmes mobiles basés dans le département, compte 1 600 personnels civils et militaires et peut compter sur quelques 450 réservistes.