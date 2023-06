La gendarmerie de la Charente-Maritime sort de sa réserve

760 gendarmes d'active sont déployés sur tout le territoire de la Charente-Maritime. Et pourtant, ils sont potentiellement beaucoup plus. 406 d'entre eux ne sont pas des militaires à temps plein, mais des réservistes opérationnels. Les deux-tiers sont salariés ou étudiants, les autres sont retraités. Ces réservistes consacrent un peu de leur temps (23 jours en moyenne par an) pour renforcer les effectifs de gendarmerie, notamment lors de missions de terrain (contrôles routiers, surveillance des feux de forêts, encadrement de manifestations, etc...).

Le 11 mai dernier, la gendarmerie a organisé une rencontre avec les employeurs de réservistes à la Caserne Duverdier à Lagord. Une opération-séduction ponctuée d'une cérémonie de décoration pour trois réservistes (un opérationnel et deux citoyens) en présence de Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime.

Un des deux réservistes opérationnels décorés par le colonel De Gouvion Saint-Cyr © Radio France - Eric Le Bihan

"Une rigueur quasi-militaire dans le travail"

Histoire de mettre ses invités dans le bain, la gendarmerie avait aussi prévu une petite démonstration avec une simulation de contrôle routier dans la cour de la Caserne. Parmi les spectateurs attentifs à cette simulation, Loïck, âgé de 35 ans. Chauffeur routier en international, il transporte des voitures la semaine et consacre plusieurs week-ends à la gendarmerie. Avec une vraie attirance pour l'uniforme. "De mes 18 ans à mes 28 ans, j'étais pompier volontaire et j'ai arrêté pour me mettre dans la gendarmerie. Si c'était à refaire, je l'aurais fait avant".

Son patron parisien, Dilshaad Budureea, n'y voit que des avantages. Aucun impact sur l'emploi du temps et le salaire de son chauffeur routier, et pour couronner le tout, Bruno est un employé modèle. "Il fait preuve d'une grande assiduité, c'est déjà un très bon point. Et je dirais qu'il a une rigueur quasi-militaire dans le travail".

Une simulation de contrôle routier dans la cour de la Caserne Duverdier à Lagord © Radio France - Eric Le Bihan

Des réservistes OPJ

Chaque jour, entre 14 et 20 réservistes opérationnels sont déployés sur le terrain. Soit dans des détachements de sécurité d'intervention en autonomie pour effectuer une mission, soit en étant injecter dans une patrouille de gendarmes d'active, parfois dans une brigade. Il existe aujourd'hui des réservistes opérationnels qui sont des officiers de police judiciaire (OPJ) pouvant conduire des enquêtes ou mener des gardes à vue. "C'est devenu un renfort quasi-permanent indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie", reconnait le colonel De Gouvion Saint-Cyr, commandant du groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime.

Ces réservistes sont défrayés en fonction de leur grade - une centaine d'euros par jour en moyenne - Ils sont armés et portent l'uniforme. Des gendarmes à part entière donc. "Il faut battre en brèche cette idée. Ils sont très peu distinguables dans la tenue et les équipements", insiste le colonel. Il y a quand même des passages obligés avant de devenir réserviste. Un casier judiciaire vierge, une aptitude médicale et deux formations de 15 jours . La préparation militaire de gendarmerie, puis celle d'agent de police judiciaire adjoint.

Quatre réservistes citoyens

Outre les 406 réservistes opérationnels, la gendarmerie compte également quatre réservistes citoyens (ils ne portent pas l'uniforme) en Charente-Maritime. Des bénévoles qui mènent des actions visant à renforcer le lien Nation-Armée et à faire connaître la gendarmerie. Ils favorisent le recrutement ou la reconversion du personnel d’active, et participent aussi au devoir de mémoire. C'est le cas de Martial Pesant, Délégué Général du Medef 17. "C'est avant tout un retour aux sources puisque j'ai fait deux ans à l'école des sous-officiers de la gendarmerie de 95 à 97. Je suis revenu en Charente-Maritime en 2016 et le colonel m'a proposé de réintégrer le groupement pour faire le lien entre le monde économique et le monde militaire. En l'occurrence, ma mission était de mettre en place une session de cadets de la gendarmerie".

Martial Pesant consacre une dizaine de jours par an à la gendarmerie . Les objectifs fixés sont de donner envie aux jeunes d'intégrer la gendarmerie, de faire le Correspondant Réserve Entreprise et Défense (CRED) et d'être ambassadeur de la gendarmerie auprès des entreprises. Un engagement citoyen qui a valu de changer de grade . Il est passé de chef d'escadron à lieutenant-colonel, une belle reconnaissance pour le travail accompli. De là à lui laisser des regrets de ne pas porter l'uniforme ? "Pour l'avoir porté pendant deux ans, je vous avoue que ça me manque un petit peu. Ce serait bien d'avoir un uniforme, ne serait-ce que les temps des cérémonies pour pouvoir être identifié", reconnait Martial Pesant.