La gendarmerie de Vaucluse veut recruter une centaine de réservistes

Le commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse veut augmenter considérablement la réserve opérationnelle du département. "Nous avons aujourd'hui 430 personnes dans la réserve opérationnelle et nous aimerions arriver à 500 voire 550 personnes", détaille le colonel Jean-Christophe Le Neindre. À l'échelle nationale, la gendarmerie compte 30.000 réservistes et veut monter à 50.000 personnels. "Nous proposons donc à la population de 17 à 40 ans de nous rejoindre. Il faut déposer son dossier sur le site lagendarmerierecrute.fr", indique le patron des gendarmes de Vaucluse.

"Les intéressés seront reçus, formés, et pourront ensuite être embauchés à la journée pour le gendarmerie de Vaucluse, poursuit Jean-Christophe Le Neindre. Il n'y a aucun profil particulier. C'est ce qui fait la richesse de cette réserve. Nous recherchons des gens motivés, volontaires, animés par le service public, le fait de s'engager sur une belle cause : la protection des personnes et des biens."

La gendarmerie cherche des profils très divers, par exemple un chargé de communication. Aujourd'hui, la réserve opérationnelle compte des chefs d'entreprises, des policiers municipaux, des employés de mairie ou encore des étudiants. Et les tâches sont variées : "Un réserviste va faire le même travail qu'un gendarme, bien évidemment avec des compétences judiciaires différentes. C'est de la patrouille du quotidien, au contact de la population. C'est vraiment un soutien de poids", insiste le colonel Le Neindre.

Près de 3.000 candidats passent le concours de sous-officier à Avignon

Par ailleurs, Avignon accueille ce mardi 28 septembre le concours écrit des sous-officiers de la gendarmerie. 2.885 candidats passent l'épreuve écrite de culture générale au parc des expositions. Avignon est l'un des six centres nationaux de la gendarmerie nationale. Ceux qui sont admis passent ensuite à la deuxième épreuve de sélection, composée notamment d'une épreuve d'aptitude professionnelle, d'entretiens, d'une épreuve numérique et d'une épreuve physique.

Et la gendarmerie n'est pas seule à recruter : la police nationale cherche à embaucher 400 officiers d'ici le 15 octobre.

L'inscription peut se faire en ligne sur le site devenirpolicier.fr.