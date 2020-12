La gendarmerie du Béage va-t-elle fermer ?

C'est un courrier arrivé en mairie du Béage qui n'en finit pas d'inquiéter les élus. Le maire et les élus locaux sont invités par la gendarmerie de l'Ardèche à une réunion pour discuter de la fermeture de la gendarmerie de la commune.

Une gendarmerie renforcée à Lanarce

L'idée de la gendarmerie de l'Ardèche, c'est de regrouper les effectifs à la gendarmerie de Lanarce. Elle compte aujourd'hui sept militaires. Et la gendarmerie du Béage où il n'y a plus que deux gendarmes en dépend. Regrouper les effectifs à Lanarce, c'est pouvoir mobiliser plus de militaires pour desservir le plateau ardéchois explique-t-on à Privas. Aujourd'hui, les deux militaires quittent le Béage tous les matins pour aller travailler à Lanarce.

Des élus peu convaincus

Les élus du plateau ne l'entendent pas de cette oreille. Le maire du Béage d'abord: Claude Brun a bien compris que le départ des deux militaires du Béage c'est aussi le départ de deux familles dans ce village de montagne de 260 habitants à l'équilibre précaire. La gendarmerie du Béage compte au total cinq logements.

Les parlementaires accusent l'Etat d'un double discours. D'un côté on explique qu'il n'y aura plus de fermeture de services publics, et de l'autre on ferme une gendarmerie.

Nous ne ferons rien sans concertation avec les élus explique-t-on à Privas. Une réunion avec les élus locaux est prévu le 15 décembre pour discuter de la question.