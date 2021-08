La gendarmerie du Loiret mise sur la prévention pour lutter contre les violences intrafamiliales

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les violences intrafamiliales, dimanche 1er août. Avec l'aide du département et des associations d'aide aux victimes de violences, la gendarmerie du Loiret mise sur la prévention.

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les violences intrafamiliales, dans une interview au Parisien dimanche 1er août. Parmi ces mesures : le traitement prioritaire des plaintes pour violences conjugales et la présence d'un officier spécialisé dans chaque brigade de gendarmerie et dans chaque commissariat.

Depuis le mois d'avril, le groupement de gendarmerie du Loiret a mis en place le dispositif VIF (violences intrafamiliales) pour lutter contre ces violences. Avec le département et les associations d'aide aux victimes de violences, ils font le pari de la prévention.

Intervenir avant les premières violences

En matière de prévention, le rôle des intervenants sociaux en gendarmerie est essentiel. Ces agents départementaux interviennent en amont, avant que les violences ne se produisent, notamment quand ils sentent d'importantes tensions au sein d'un couple ou d'une famille. "On entend souvent ces personnes dire : 'je n'en peux plus, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui peut m'aider'", explique Marie Dupuis, intervenante sociale en gendarmerie. Son travail consiste justement à orienter et accompagner ces personnes.

Elle fait souvent face à ce genre de situation, notamment de couple en conflits. "Je me suis occupée d'un couple qui n'arrivait pas à se séparer parce que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, raconte l'agent départemental. L'homme s'est présenté à la gendarmerie en disant : 'je ne sais plus quoi faire, si ça continue, il va se passer un malheur parce que je suis à bout'".

Proposer des solutions

Dans cette situation, les gendarmes n'avaient pas les ressources nécessaires pour agir et ont fait appel à Marie Dupuis. Elle a rencontré le couple afin d'identifier le problème. "Les personnes vivaient sous le même toit, dès qu'elles se croisaient, elles étaient en conflit, poursuit-elle. Là, l'idée, c'est aussi de les écouter, d'écouter leur souffrance, c'est déjà important, ça les soulage et les apaise".

La séparation de ce couple était nécessaire. L'intervenante sociale en gendarmerie a proposé une solution d'hébergement à l'un des deux afin de les séparer. Le relogement s'est fait avec l'aide du département, la personne n'ayant pas les moyens de prendre un appartement seule. "On peut agir avant qu'il ne se passe un drame, avant qu'on arrive dans le champ du pénal", conclut Marie Dupuis.

Au total, depuis juin, les intervenants sociaux du Loiret ont pris contact avec 68 familles.