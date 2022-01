La gendarmerie du Var teste un "questionnaire de satisfaction" auprès de ses usagers

C’est une première en France ! La gendarmerie du Var teste depuis plusieurs mois un "questionnaire de satisfaction" auprès de ses usagers. Le principe est simple : en scannant un QR code, toute personne passée par une des 35 brigades de gendarmerie qui expérimente ce sondage dans le Var peut noter les conditions d'accueil, le délai d'attente ou encore la bonne prise en compte de sa demande. L'enquête ne dure que quelques minutes et son objectif est de "mieux répondre aux attentes du public".

"Nous souhaitons toujours améliorer le service rendu à la population" complète le colonel Philippe Quimerch, commandant en second du groupement de gendarmerie du Var. "L'accueil en brigade constitue souvent la première rencontre entre la population et nos services et revêt une importance capitale. Toutes les personnes qui franchissent les portes de la gendarmerie ne sont pas là pour une difficulté d'ordre judiciaire, elles ont parfois des questions extrêmement variées. Le but est qu'elles repartent avec une réponse à leur question et nous voulons _optimiser cet accueil_".

Bilan très bon sur le volet humain...

Le premier bilan de cette enquête est "très bon sur le volet humain". "L'orientation et l'écoute apportées à la population sont jugées extrêmement satisfaisantes" indique l'officier. En revanche, les Varois sont plus contrastés sur le matériel et les locaux de la gendarmerie. "Nous reconnaissons que certains de nos bâtiments sont un peu vétustes et qu'ils ne sont parfois plus forcément adaptés mais c'est pris en compte et plusieurs projets de rénovation sont en cours dans le département".

... plus contrasté sur le matériel et les locaux

Et certains usagers vont même plus loin dans leur requête selon le chef d'escadron Etienne Emery, commandant de la compagnie de La Valette-du-Var : "Nous avons eu des remarques concernant le manque de climatisation dans certaines brigades. Les gens veulent un plus de confort quand, en plein été, ils attendent dans une salle non-climatisée. Si on peut prendre en compte ces demandes, nous le ferons. Ces "petites choses" peuvent améliorer la qualité d'accueil".

Un questionnaire également pour les élus

Ce "sondage qualité accueil" pourrait être généralisé à toutes les brigades de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis à toute la France. Dans le Var toujours, le même type d'"enquête satisfaction" est proposé depuis quelques semaines aux 136 maires des communes situées en zone gendarmerie pour savoir si, eux aussi, "sont satisfaits ou pas du service rendus par les gendarmes".