Les pouvoirs des agents des forêts sont renforcés cet été dans le Biterrois et l'ouest héraultais. Ils pourront verbaliser à la volée les automobilistes jetant leur mégot de cigarette. Une opération est menée avec la gendarmerie nationale pour sensibiliser le public aux risques d'incendie.

Gendarmes et agents des forêts, unis dans le Biterrois pour combattre les incendies

Savez-vous ce que vous encourez si vous êtes à l'origine d'un incendie de forêt en jetant par exemple votre mégot de cigarette par le fenêtre de votre voiture ? Ou encore en allumant un feu de camp ou en bricolant dans le jardin avec une disqueuse à moins de 200 mètres d'une végétation ?

Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à l'ignorer. Un très grand nombre de Français a une méconnaissance de la législation. Comme dit l’adage, un homme averti, en vaut deux. Alors plutôt que de vous exposer à une lourde amende, de la prison et devoir indemniser lourdement les victimes, mieux vaut avoir connaissance des risques encourus. C'est pour cette raison que les gendarmes Biterrois et les agents des forêts lancent une campagne de sensibilisation à l'approche de l'été et l'arrivée de très nombreux touristes.

La compagnie de gendarmerie de Béziers et l'Office national des forêts s'apprêtent à informer et sensibiliser

Une convention a été signée avec l'Office de la biodiversité afin de protéger les espaces boisés dans le Biterrois, bien trop souvent impactés par des feux de forêts pendant la période estivale. Le risque d'incendie est globalement fort dans dans la moitié des des 343 communes du département.

"Les gens partent en vacances sans regarder l'arrêté préfectoral qui va régir telle ou telle activité. L'idée pour nous est de communiquer auprès du grand public." - Anthony Moumini, commandant de la compagnie de gendarmerie de Béziers

''L'idée est d'intervenir ensemble sur les sites touristiques'' dit Anthony Mimouni , le commandant de compagnie de la gendarmerie de Béziers Copier

''Nous avons constaté au gré de la crise sanitaire que les gens avaient tendance à faire des feux de camp sans connaitre la réglementation explique Anthony Moumini, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Béziers. L'idée est donc d'intervenir ensemble sur des sites touristiques, et en particulier sur les hauts cantons où le public va chercher la fraîcheur l'été et l'isolement, pour combattre des feux de camps interdits. Très concrètement, c'est de faire preuve d'une très grande pédagogie sur un public souvent très jeune qui décide de faire un feu en pleine nature. L'objectif est d'expliquer notre démarche. La répression, c'est le dernier volet de l'action, lorsque les gens ne veulent pas comprendre pourquoi nous sommes-là."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La moitié du département de l'Hérault est en milieu forestier

Chaque année, en moyenne, 180 incendies détruisent 1.000 hectares de forêt précise Romain Margail, responsable à l'Office national des forêts dans l'Hérault et le Gard. "La majorité des causes de ces incendies est liée à une imprudence. Un barbecue mal maîtrisé, une cigarette... Notre comportement a des conséquences graves sur le nombre d'incendie."

En 2016, 196 hectares de forêt ont été détruits à Gabian (Hérault) suite à un jet de mégot. Un pompier n'a pas survécu. Trois autres ont été gravement blessés. C'est un acte qui n'est pas anodin et répréhensible rajoute Romain Margail. ''Le jet de mégot est un acte qui doit être réprimé. Nous avons désormais le pouvoir de relever l'infraction à la volée. C'est une infraction grave.''

Romain Margail, responsable à l'Office national des forêts dans l'Hérault et le Gard. Copier

Les règles à respecter

Toute l'année, en forêt, il est interdit de fumer et de faire du feu

Toute l’année, le code forestier interdit de "porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois, forêts, plantations, landes et maquis". Ces dispositions s’appliquent également pour l’interdiction de fumer en forêt.

Allumer une cigarette dans une zone à risque ou un feu de camp est passible d'une amende de 135 € qui sera aggravée en cas de responsabilité de dégâts à autrui. Les auteurs d'incendies involontaires sont systématiquement recherchés et poursuivis. Ils encourent une amende pouvant atteindre les 3.550 euros et six mois de prison.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cette collaboration étroite dans le Biterrois entre la gendarmerie nationale et l'ONF a déjà été mise en place en 2020 dans le Lodévois suite à la signature d'un protocole en 2018 avec l'Office de la Biodiversité de Tarbes à Nice.

Rapprochement entre la gendarmerie et l'ONF dans le Biterrois pour lutter contre les incendies de forêt © Radio France - Stéfane Pocher

Témoin d'un départ de feu, ayez le bon reflex, appelez le 18 ou le 112

Réglementation brûlage des végétaux dans l'Hérault - DDT% 34

Réglementation brûlage des végétaux dans l'Hérault - DDTM 34

Le débroussaillement dans l'Hérault, un devoir, une obligation !

Le débroussaillement dans l'Hérault, un devoir, une obligation ! - DDTM 34

Le débroussaillement dans l'Hérault, un devoir, une obligation ! - DDTM 34

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?

Avec "Ma solution", France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !