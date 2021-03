La gendarmerie fait la chasse aux rodéos au nord de Toulouse

C'est un fléau, et pas forcément qu'en ville. Dans les communes de l'agglomération de Toulouse, les rodéos bruyants à moto ou en quad le plus souvent perturbent la tranquillité des riverains et surtout peuvent s’avérer dangereux pour les intéressés et les habitants. Les gendarmes tentent d'agir.

Le week-end dernier, le samedi 6 et dimanche 7 mars, les gendarmes de la compagnie de Toulouse Saint-Michel sont intervenus dans deux communes du nord de l'agglomération toulousaine. À Gragnague et Castelnau d'Estrétefonds, ils ont mis fin à des rodéos impliquant des quads, des motos et des voitures.

Nouveaux contrôles ce week-end

Ils ont notamment relevé des infractions liées au non port du casque et des gants de sécurité. Les gendarmes ont aussi dressé des amendes pour non respect du couvre-feu, et pour défaut de plaque d'immatriculation (illisible) et pneus lisses. Des rappels ont été faits sur les dangers liés à ces activités sur la voie publique pour ceux qui s'y adonnent mais aussi pour les spectateurs et pour les tiers usagers de la route.

Les gendarmes annoncent qu'ils procéderont à de nouveaux contrôles ce week-end. Ils incitent les riverains à appeler le 17 pour que des patrouilles interviennent.