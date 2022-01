La gendarmerie mobilisée pour la sécurité des petites communes en Côte-d'Or

Lancé en octobre 2020, le programme "petites villes de demain" continue de s'étendre dans les villes de la Côte-d'Or. De quoi lutter notamment contre le trafic de drogue dans le département souligne le général Edouard Hubscher, le commandant du groupement de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté.

Améliorer les conditions de vie des habitants des villes de moins de 20.000 habitants, c'est l'objectif du programme “Petite ville de demain”. Lancé en octobre 2020 par le gouvernement, 14 villes de la Côte-d’Or ont signé cette convention qui associe notamment la commune et la gendarmerie. Un dispositif avec des intérêts multiples souligne le général Édouard Hubert, le commandant du groupement de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté, invité de la matinale de France Bleu Bourgogne ce vendredi 21 janvier.

France Bleu Bourgogne : quel est le rôle précis de la gendarmerie dans ce dispositif Petite ville de demain ?

Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Évidemment, le volet sécurité des habitants est extrêmement important. Pas plus tard que ce jeudi (ndlr : 20 janvier), nous avons signé ce programme avec les autorités départementales et le maire d'Auxonne.

Qu’est-ce que ça apporte concrètement, plus d'effectifs et de moyens ?

Non, on pose déjà un diagnostic précis de sécurité avec la ville. On voit exactement quelles sont les problématiques à améliorer. Ensuite, on met des spécialistes, des gendarmes spécialisés qui répondent à ces problématiques de sécurité pour améliorer la vie de nos concitoyens.

Quelles sont les problématiques qui reviennent le plus avec les communes qui ont pour l'instant signé ce programme ?

Très souvent, on revient sur la mise en place de la vidéoprotection. Il y a essentiellement un volet de prévention qui est pris en compte avec la participation des gendarmes à des conseils de quartier. C'est le cas à Auxonne, avec des interventions des gendarmes également au titre de la prévention dans différents types d'associations, et pas seulement dans les collèges ou les lycées. On va encore plus loin que ce qui est déjà fait.

Mais face à ça, quels problèmes reviennent le plus, les cambriolages, par exemple ?

Oui, les atteintes aux biens, d'une manière générale, comme les vols à la roulotte. Il y en a aussi malheureusement dans nos campagnes. Le nombre de cambriolages reste relativement stable, les habitants restent plus souvent chez eux depuis les périodes de confinement.

Et puis, il y a aussi la problématique des stupéfiants qui est toujours présente en Côte-d’Or. Pour ça, la vidéoprotection nous permet vraiment d'assurer une surveillance en lien avec les polices municipales, quand elles en sont dotées, comme à Auxonne, par exemple.

Il y a beaucoup de trafic à surveiller en ce moment dans les petites communes de la Côte-d’Or ?

Il n'y a pas une parcelle du territoire qui échappe au trafic de stupéfiants, ça demande une vigilance de chaque instant. C'est pour ça que la gendarmerie a développé aussi des partenariats dans le cadre de la participation citoyenne. Les associations nous aident, elles signalent les problèmes : ça nous donne des renseignements et ce qui nous permet après de partir sur des enquêtes et de l'investigation. Grâce au programme, on crée à nouveau du lien citoyen. Chacun s'inquiète un peu plus de ce qui se passe chez son voisin quand il n’est pas là, comme ce qui existait avant.