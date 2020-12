La gendarmerie va expérimenter en janvier prochain des permanences à la MSAP de La Bastide-des-Jourdans

La gendarmerie nationale de Vaucluse développe, dans le cadre de ses missions de police de sécurité du quotidien, un dispositif de permanences au plus près de la population. Elle pourra ainsi accueillir, informer et orienter les usagers de manière encore plus efficace, rapide et simple. Une opération test va se réaliser au sein de la Maison de services au public, la MSAP, de La Bastide-des-Jourdans. Ces structures permettent aux habitants d'accéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique et de proximité.

Les permanences démarreront en janvier 2021 et seront assurées un mercredi par mois. La MSAP est le premier établissement, en Provence-Alpes-Côte d’Azur à s’engager dans cette démarche expérimentale.