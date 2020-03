La générosité du château de Courban pour les soignants

Le château de Courban, dans le Châtillonnais © Radio France - Florence Gallice

Une belle très initiative de la part d'un restaurant étoilé du Châtillonnais ce dimanche.

Le château de Courban a décidé d'offrir des repas aux soignants du CHU de Dijon.

Mylène Vandendriessche nous dit pourquoi l'équipe du château et le chef ont eu envie de faire ce geste.

Takashi Kinoshita, le chef étoilé du château de Courban voulait tout comme l'équipe du château, apporter un peu de baume au cœur des équipes médicales qui donnent beaucoup depuis le début de cette pandémie de coronavirus.

L'équipe en cuisine

Le chef va proposer un menu plutôt alléchant qu'il nous présente.

Une belle initiative qui mobilise le personnel du château et qui va réchauffer les cœurs de celles et ceux qui, plus que jamais, s'occupent de nous en ce moment.

Les bons petits plats du chef Takashi

Une opération à laquelle participent également les fournisseurs du château.

Sylvain GAEC des Truites de l'Aube (Veuxhaulles sur Aube) La famille Ollin des Lentille Bio d'Or (pays Chatillonnais) Metro Troyes

Valrhona

Huguier Frères à Pont Sainte Marie

Maternaud dans l'Yonne

Arole Dupaty (Chef Sabot de Venus) pour l'aide à la livraison

Le château de Courban est dans le nord du département, dans le Châtillonnais.